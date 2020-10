Tidligere Venstre-minister Ellen Trane Nørby vil være borgmester i sin by, men forude venter stor udfordring.

Folketingsmedlem og tidligere minister Ellen Trane Nørby vil være Venstres borgmesterkandidat i Sønderborg Kommune.

Det skriver JydskeVestkysten.

Det kan dog blive noget af en udfordring for den tidligere sundhedsminister. Socialdemokratiet står godt i meningsmålingerne, mens Venstre er gået tilbage siden valget.

Hun udfordrer samtidig socialdemokraten Erik Lauritzen, der var tæt på absolut flertal ved seneste kommunalvalg.

- Jeg har fået virkelig mange opfordringer, og nu er tiden der, hvor jeg gerne vil lægge mit politiske engagement på at styrke den by og det område, jeg bor i og holder så meget af, siger Ellen Trane Nørby til JydskeVestkysten.

Hun bor med sin samlever og to børn i Sønderborg og pendler til sit arbejde i Folketinget.

For et år siden stillede hun op til posten som næstformand i Venstre, men tabte til Inger Støjberg (V), der fik stor opbakning.

Kort efter kommunalvalget i 2017 slog Peter Hansen (V) fast, at han ikke ville forsøge sig som partiets spidskandidat i Sønderborg efter endnu et nederlag.

Der har i et stykke tid svirret rygter om, at Ellen Trane Nørby ville forsøge at gå efter posten. Men først nu melder hun det officielt ud.

Hun får dog svært ved at sikre sig et borgerligt flertal på 16 mandater.

Ved kommunalvalget i 2017 fik Socialdemokratiet 15 af 31 pladser i Sønderborgs Byråd. Venstre måtte nøjes med syv mandater og Dansk Folkeparti tre.

- Jeg tror på, at der er muligheder, men det kræver naturligvis, at vi kan samle et stærkt hold. Det er ikke en enkeltmandspræstation, der skal til, men vi skal spille hinanden stærke, siger hun.

Ellen Trane Nørby har siddet i Folketinget i knap 16 år og er tidligere undervisningsminister og sundhedsminister. Den 40-årige herningenser vil arbejde for bedre forhold i daginstitutioner og skoler og for bredt samarbejde i byrådet.

Eva Kjer Hansen er en anden tidligere Venstre-minister, der forsøger at blive borgmester i sit lokalområde. Hun blev for nylig Venstres kandidat i den lidt større by Kolding.

Ved folketingsvalget i 2019 fik Ellen Trane Nørby med 13.477 næstflest personlige stemmer af alle i Sydjyllands Storkreds. Ved valget genvandt Venstre meget af det terræn, der blev tabt til Dansk Folkeparti i 2015.

I Sønderborg fik hun 6365 personlige stemmer ved valget i 2019.

Ellen Trane Nørby vil skulle vælges som Venstres borgmesterkandidat i Sønderborg mandag, skriver JydskeVestkysten.

Venstre vælger resten af kandidaterne i Sønderborg på et opstillingsmøde 7. december.

Der er kommunalvalg i november næste år.

