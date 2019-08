Stik imod V-formand Lars Løkke Rasmussens opfordring til at fokusere på det politiske arbejde mødes partiets tillidsfolk over hele landet i disse dage for at diskutere Venstres ledelse.

Det skriver Jyllands-Posten.

Torsdag aften holder f.eks. Venstre i Region Sydjylland et møde for kommuneformænd og regionsbestyrelsen, hvor de skal diskutere, om der er opbakning til formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen.

»Folk har behov for at tale sammen. Der er stadig splittelse og uro om ledelsen, og det kan vores medlemmer godt fornemme,« siger Jan Lagoni Jacobsen, formand for Venstre i Esbjerg, der tvivler på, at stridighederne mellem formanden og næstformanden er bilagt.

Løkke har flere gange afvist, at formandskabet i Venstre er til diskussion, og i en mail til Venstres medlemmer i sidste uge lød det, at »et helt usundt fokus på enkeltpersoner og arvefølge« nu må høre op.

»Det skal vi nu have lagt bag os!« lød opfordringen.

Men det er langtfra sket. Flere lokale Venstre-folk har siden i Jyllands-Posten krævet, at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen går af. Adskillige personer i partiet fortæller, at ledelsens fremtid bliver diskuteret intenst.

Først på ugen skete det i Region Hovedstaden, onsdag aften mødtes V-baglandet i Region Nordjylland, og mandag samles de i Region Midtjylland. Møderne skal bl.a. afklare, hvor mange der fortsat bakker den siddende ledelse op, og præcis hvor mange der ønsker nye kræfter på de ledende poster.

Også Venstre i Region Sjælland har et møde i kalenderen, inden partiets forretningsudvalg og hovedbestyrelse træder sammen i Vejle den 30.-31. august.

»Man skal nok ikke have gået så mange år i skole for at finde ud af, at vi skal tale om det, der har stået i pressen,« siger regionsbestyrelsesformand Elo Jensen til Jyllands-Posten.

Politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) finder det »naturligt«, at de lokale V-folk tager »nogle gode snakke«, men slår fast, at der nu også er brug for at tale om politik:

»Venstre har en rigtig stærk ledelse, og de er klar til at genvinde nøglerne til Statsministeriet.«

