Bertel Haarder, mangeårig Venstre-profil, ønsker et formandsskifte i partiet ved et ekstraordinært landsmøde.

Venstreprofilen Bertel Haarder mener, at et formandsskifte kan bringe "afklaring og fred" i partiet, der den seneste måned har været plaget af stor uro om formandskabet.

Det består af formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen.

- Selv hører jeg til de mange tavse gruppemedlemmer, der mener, at den langvarige strid er helt uholdbar i længden, og at et formandsskifte forhåbentlig kan bringe afklaring og fred, skriver Bertel Haarder på Facebook.

Han opfordrer, dagen før et møde i Venstres hovedbestyrelse, til et ekstraordinært landsmøde med kun valg til formand og næstformand på dagsordenen.

Allerede fredag aften mødes Venstres forretningsudvalg, hvor formandskabet også skal diskuteres.

