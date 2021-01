Dubai-turen var en fejl, og kæresten skulle ikke have været med, skriver Michael Aastrup Jensen (V).

Det vækkede forargelse hos flere af Folketingets sundhedsordførere, da udenrigsordfører for Venstre Michael Aastrup Jensen trodsede Udenrigsministeriets anbefalinger og aflagde besøg i Dubai i starten af januar.

Set i bakspejlet var det nok heller ikke den rigtige beslutningen at tage, erkender hovedpersonen selv lørdag.

I et opslag på Facebook skriver Michael Aastrup Jensen, at han "beklager dybt".

- Jeg er faktisk helt enig i, at vi politikere selvfølgelig skal ikke bare overholde loven, men også gå foran med det gode eksempel, fortsætter han.

Han holder fortsat fast i, at der var tale om et diplomatisk besøg.

Dagene var nemlig præget af møder med forskellige organisationer og blandt andet den danske generalkonsul i De Forenede Arabiske Emirater.

Om aftenen var der tid til afslapning med kæresten, som han også var taget med til ørkenbyen.

- Og jeg skulle heller ikke have taget min kæreste med, skriver Michael Aastrup Jensen på Facebook.

I første omgang forlød det fra udenrigsordføreren, at han selv havde betalt for turen.

Han uddybede dog senere over for TV2 Østjylland, at turen blandt andet var betalt med det omkostningstillæg, som medlemmer af Folketinget får til at dække arbejdsomkostninger.

Turen udløste en alvorlig kritik fra Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, der kaldte beslutningen om tage afsted "ualmindelig dum".

Hendes kollega i SF, Kirsten Normann Andersen, stemte i og sagde, at turen var "en hån mod borgere og virksomheder, som i snart et år loyalt har kæmpet med restriktioner for at bekæmpe en pandemi".

Sophie Løhde, politisk ordfører for Venstre, udtrykte lørdag formiddag også utilfredshed med Michael Aastrup Jensens dømmekraft i situationen.

- Jeg synes også, at det var en forkert beslutning fra Michaels side at tage til Dubai. Vi står i en alvorlig situation, og det skal vi alle tage ansvar for, siger hun.

Og kritikken fra flere sider har øjensynligt gjort indtryk på Michael Aastrup, der undskylder for turen på Facebook.

- Det var en meget forkert beslutning, at tage til Dubai, som jeg er rigtig ked af, slutter han sit opslag.

