Forsvarsminister Trine Bramsen er nu under beskydning fra en ny kant på grund af sit besøg på Ærø 15. august.

Tidligere har Konservative krævet hendes afgang, fordi hun som øverste chef for Forsvaret valgte at tage på tur til sine socialdemokratiske partifæller på Ærø med et hjemmeværnsfartøj samme dag, som den afghanske hovedstad Kabul blev indtaget af Taleban.

Og nu tager også de to tidligere forsvarsministre fra Venstre, Claus Hjort Frederiksen og Carl Holst, del i kritikken af Trine Bramsens dispositioner.

Som B.T. har afsløret i en række artikler, fik arrangerede forsvarsministeren »et lift« til og fra besøget på Ærø med et af Marinehjemmeværnets fartøjer.

Forsvarsministeriet har forklaret, at det skete i forbindelse med et tjenestestedsbesøg, men forud for mødet skrev ministerens særlige rådgiver til Ærøs socialdemokratiske borgmester, at besøget på øen ikke behøvede være forsvarsorienteret. Besøget kunne i lige så høj grad handle om kommunalpolitiske emner op til efterårets kommunalvalg.

Både Claus Hjort Frederiksen og Carl Holst afviser over for Berlingske lørdag, at en lignende tur kunne have fundet sted i deres ministertid.

»Den her sag er klokkeklar. Du kan ikke som minister rekvirere transport af Forsvarets fly, skibe eller biler til egne formål,« siger Claus Hjort Frederiksen, der stoppede som forsvarsminister i 2019.

Også partifællen Carl Holst, der nåede at være forsvarsminister i tre måneder i 2015, før han blev tvunget til at trække sig efter massiv kritik, revser Trine Bramsens dømmekraft:

»Det er så fint, at man som minister får stiftet bekendtskab med Forsvarets fartøjer, men man skal ikke gøre det for at få en logistik til at hænge sammen.«

Claus Hjort Frederiksen mener, at forsvarsministerens besøg handler mere om valgkamp end noget andet, og han undrer sig over, at besøget i det hele taget blev gennemført.

»Der var meget strikse regler, da jeg var minister, og hvis man foreslog den slags, var lederen af ministersekretariatet klar på banen og meddelte, at det kunne ikke lade sig gøre. Det har aldrig været en mulighed,« siger han til Berlingske.