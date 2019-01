EL og SF vil gerne have en hurtig aftale om tilbagetrækning, men må acceptere at regeringen er for bordenden.

Forslaget om differentieret pension stammer ikke fra regeringen.

Alligevel er det statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der har indkaldt til et møde om at differentiere pensionsalderen - for eksempel efter antal år på arbejdsmarkedet.

De forhandlinger venter rød blok dog går i vasken. Derfor stiller Enhedslisten og SF sig klar på at forhandle og indgå en aftale hurtigst muligt, såfremt de kan få nogle indrømmelser igennem.

- De forhandlinger viser sig formentlig meget snart ikke at bære frugt, og derfor vil jeg gerne slå helt fast: Vi står klar i Enhedslisten, siger politisk ordfører Pernille Skipper (EL) i en skriftlig kommentar.

Hun ser bestemt en mulighed for at nå frem til forbedringer med Socialdemokratiet, som kom med forslaget i sidste uge, og Dansk Folkeparti, som tirsdag melder sin støtte.

Dermed er der et flertal for differentieret pension.

Dansk Folkeparti vil have regeringen til at sætte sig for bordenden og forhandle en bred aftale på plads.

Ellers vil partiet indgå en aftale efter folketingsvalget, uanset om blå blok vinder valget.

Det er på høje tid med en differentieret pensionsalder, mener beskæftigelsesordfører Karsten Hønge (SF). Han mener dog, at det vil blive svært at nå inden valget.

- Det er noget, der fylder rigtig meget hjemme ved spisebordene, hvor man af gode grunde er bange for, om man kan holde til jobbet, siger han.

Han mener, at der mangler mere konkretisering i Socialdemokratiets udspil.

Han foreslår en model, der giver nogle rettigheder, som giver mulighed for at få vurderet hvor mange år, den enkelte har tilbage på arbejdsmarkedet.

Han tror på en kombinationsmodel.

Statsministeren har understreget, at er man nedslidt, skal man ikke arbejde.

/ritzau/