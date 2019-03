Mette Frederiksen ville blive statsminister, hvis der var valg nu. Men V kæmper videre for at beholde magten.

Vælgerne vil belønne Venstre for den politik, regeringen fører.

Sådan lyder forhåbningen fra politisk ordfører, Britt Bager (V), efter at en ny meningsmåling fra Voxmeter viser største forspring til oppositionen målt i denne valgperiode.

- I Venstre har vi to klare mål: For det første vil vi gerne bevare et blåt flertal. Og for det andet vil Venstre gerne være det største parti i blå blok, siger hun.

Målet om at blive størst i blå blok, ser Venstre ud til at kunne nå, hvis målingen fra Voxmeter holder frem til valgdagen. Men det skyldes nu ikke, at partiet er gået frem - det ligger fortsat til nogenlunde samme resultat som ved valget i 2015.

Derimod har Dansk Folkeparti, der ved seneste valg erobrede pladsen som største borgerlige parti, tabt vælgeropbakning. Dermed ligger blå blok til 44,5 procent af stemmerne i den aktuelle måling.

Og dertil skal lægges, at hverken Nye Borgerlige, Kristendemokraterne eller partiet Klaus Riskær Pedersen spås at komme ind.

Dermed forskydes mandatbalancen yderligere i oppositionens favør, så den står 97-78 eksklusive de fire nordatlantiske mandater.

Men Britt Bager understreger, at det kun er valgresultatet, der tæller.

- Lige nu sidder vi og forhandler en sundhedsreform, der vil rykke sundhedsvæsnet endnu tættere på borgerne. Det er en vigtig opgave, at vi får gearet sundhedsvæsnet til fremtiden og de mange flere kroniske patienter, der vil være der, siger hun.

Hun mener, at det er for tidligt at afgøre, om sundhedsudspillet vækker genklang blandt vælgerne.

- Men når det er sagt, så laver vi ikke et sundhedsudspil, for at der skal gå taktik i det eller for at flytte vælgere. Vi laver et sundhedsudspil, fordi vi mener, at det er det rigtige for sundhedsvæsnet.

Britt Bager understreger, at regeringen også forhandler om at forbedre mulighederne for at nedslidte kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

- Det er to store vigtige aftaler, vi skal have landet. Det tror jeg på, at danskerne vil belønne, siger hun.

Målingen fra Voxmeter er behæftet med statistisk usikkerhed. For Venstre er den 2,4 procentpoint, mens den er 3 procentpoint for de politiske blokke.

/ritzau/