Venstre vil væk fra vurdering, hvor man kan blive kaldt "ikke-parat", og vil have mere individuel vejledning.

Den nuværende uddannelsesparathedsvurdering (UPV) for eleverne i de ældste klasser i folkeskolen skal ændres, fordi den risikerer at tilføje elever nederlag og ar på sjælen.

Det mener Venstre, som derfor har fremsat et beslutningsforslag om at ændre vurderingen.

- Vi skal motivere alle elever og derfor skal vi væk fra den gamle uddannelsesvurdering "ikke-parat", siger Stén Knuth (V), næstformand i Børne- og Undervisningsudvalget i Folketinget, i en skriftlig kommentar.

- Den vurdering af uddannelsesparathed, vi gennemfører i dag, giver mange af de unge, der har det svært i folkeskolen i dag, endnu et nederlag.

- Alt for mange unge står simpelthen med følelsen af at være vraget efter mange års svær skolegang, siger han.

Venstre vil ved at ændre UPV'en i stedet sørge for, at eleverne får nogle bud på, hvad de er parat til i forhold til uddannelse.

Partiet henviser i beslutningsforslaget til en undersøgelse, som sidste år blev foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Mens over halvdelen af de adspurgte elever, som var erklæret ikke-parate, oplevede, at UPV'en gjorde dem mere afklarede om, hvad de havde af muligheder, så mærkede over halvdelen også, at vurderingen stressede dem.

En tredjedel oplevede endda, at vurderingen var demotiverende for dem.

Venstre vil derfor have regeringen til sammen med Børne- og Undervisningsudvalget at udarbejde et kommissorium og nedsætte en arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen skal blandt andet undersøge, hvordan man kan sørge for, at ingen elever kommer til at blive stemplet som "ikke-parate", men i stedet "parat".

Herunder med en styrket indsats mellem folkeskolen og ungeindsatsen i kommunerne, så elever kan blive støttet bedre.

I beslutningsforslaget indgår også et element om, at alle elever i 8. og 9. klasse skal have tilbudt individuel uddannelsesvejledning, også de elever, der er blevet erklæret parate.

- Det er efter min mening også vejen til at sikre, at mange unge kommer til at se deres egne muligheder udfolde sig i andre retninger, end de kommer til, når de tøvende følger efter de valg, vennerne måske gør, siger Stén Knuth.

- Der er rige muligheder for eksempelvis at gå gennem erhvervsuddannelserne.

- For du kan sagtens bygge oven på en erhvervsuddannelse og blive ingeniør, hvis du starter som tømrer, murer eller noget helt andet, siger han.

/ritzau/