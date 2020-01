1,4 milliarder kroner yderligere skal omfordeles fra rige til fattige kommuner, hvis det står til regeringen.

Det er normalt en mærkesag for liberalister at holde fingrene fra statskassen. Men Venstre vil tredoble statens tilskud til en ny ordning for udligning mellem kommunerne, så der tilføres 1,5 milliarder kroner yderligere.

Socialister er mere tilbøjelige til at lade statskassen betale. Men den socialdemokratiske regering har lagt op til at tilføre ekstra 0,5 milliarder kroner.

Venstre vil også gøre op med, hvad partiet ser som socialdemokratisk kammerateri, hvis partiet skal indgå i en aftale om udligning.

Det siger formand Jakob Ellemann-Jensen (V), efter at regeringen torsdag har præsenteret sit udspil til en ny omfordeling af pengene mellem rige og fattige kommuner.

- Jeg håber, vi ender et andet sted, end det regeringen præsenterede i dag og dermed i en aftale, som Venstre kan være med i. Det er vigtigt med en bred aftale, men ikke for enhver pris.

- Vi skal gøre op med favoriseringen af de socialdemokratiske vestegnskommuner, der lader til at være på brættet, siger han.

De velhavende kommuner, som ikke mindst er centreret omkring og nord for København, kommer til at afgive yderligere 1,4 milliarder kroner til yderkommunerne, der er udfordret med økonomien.

Det er et af elementerne i den socialdemokratiske regerings udspil til en udligningsreform for de 98 kommuner i Danmark.

I dag omfordeles der for 18,5 milliarder kroner mellem kommunerne

Regeringen vil fredag indlede de politiske forhandlinger. Derfor er det for tidligt at sige, om Venstre kan gå med i en aftale. De to store partier har tilsammen flertal i Folketinget.

- Vi skal sikre et Danmark i ordentlig balance, vi skal have god velfærd, hvad enten man bor på landet eller i byer. Vi skal sikre, at der tilføres flere penge til modellen, for der er kommuner, der lader til at blive ganske hårdt ramt.

- Vækst og beskæftigelse kommer ikke af sig selv. En udligningsmodel skal også sikre, at det kan betale sig at arbejde, og at kommuner ikke har incitament til at fastholde borgere i passivitet, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Det lykkedes ikke den tidligere Venstre-ledede regering at lave en ny aftale for udligning mellem kommunerne.

Socialdemokratiet har lagt op til at tilføre omkring en halv milliarder kroner, som skal findes i statskassen, uden at regeringen kunne pege på præcist hvor.

