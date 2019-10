Venstre er meget uenig i regeringens finanslovsudspil, men partiet er alligevel klar til at række hånden ud.

Venstre afviser ikke på forhånd at deltage i en aftale om en finanslov med regeringen.

Ifølge finansordfører Troels Lund Poulsen (V) er det dog ikke umiddelbart et realistisk scenarie ud fra det finanslovsudspil, som regeringen har fremlagt.

Det virker da også oplagt, at regeringen vil få finansloven for 2020 på plads sammen med støttepartierne, SF, De Radikale og Enhedslisten. De fire partier underskrev efter valget et forståelsespapir, som de også vil arbejde ud fra i finanslovsforhandlingerne.

Alligevel går Venstres finansordfører Troels Lund Poulsen og gruppenæstformand Sophie Løhde ind til mandagens sættemøde med finansminister Nicolai Wammen (S) for at teste ham på, om han egentlig vil samarbejde med Venstre.

- Vi har en reel politisk forhandlingsvilje, og den håber jeg også er bragt herover i Finansministeriet.

- Mette Frederiksen har gentagne gange sagt, at den her regering vil bestræbe sig på at lave brede politiske aftaler. Det skal vi teste nu, siger Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen.

Han understreger dog, at regeringen lige nu er på vej i en retning, som Venstre ikke ønsker.

- Det kan undre, at regeringen nu har fremlagt et finanslovsforslag, der gør det dyrere at være dansker og sender arbejdspladser ud af Danmark, fordi virksomhederne skal beskattes hårdere.

- Vi må teste regeringen på, om det her er til reel politisk forhandling, eller om man vil lave en snæver finanslov, siger Troels Lund Poulsen.

/ritzau/