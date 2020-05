En fremrykning af skattelettelser for 4,5 milliarder kroner vil hjælpe den danske økonomi, mener Venstre.

Skattelettelser skal være med til at sparke gang i den danske økonomi, der er hårdt ramt af coronakrisen.

Det mener Venstre, som er klar til at fremrykke skattelettelser for 4,5 milliarder kroner. Det siger Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen onsdag i et interview på TV2 News.

Skattelettelserne skal blandt andet findes ved en fremrykning af afskaffelsen af PSO-afgiften.

De ekstra penge, som danskerne dermed får mellem hænderne, vil sætte gang i forbruget, argumenterer Jakob Ellemann-Jensen.

De skattelettelser, som Venstre ønsker at fremrykke, blev aftalt indført under SRSF-regeringen for knapt ti år siden.

/ritzau/