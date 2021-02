Venstre vil samarbejde med Assad-regimet om at sende afviste asylansøgere fra Syrien hjem. Regeringen afviser.

Venstre forslår, at Danmark arbejder sammen med Assad-styret i Syrien om at sende afviste syriske asylansøgere tilbage til deres hjemland.

Det skriver Jyllands-Posten.

Venstre opfordrer konkret regeringen til at lave "en aftale, hvor vi får Syrien til at tage sine borgere tilbage".

- Jeg forestiller mig en aftale, der kun skal gå på rammerne for at sende folk tilbage - og nogle garantier for, at man kan vende tilbage uden at blive forfulgt, siger udlændingeordfører Mads Fuglede (V).

Han uddyber i et opslag på Facebook, at han ikke mener, at Danmark skal "anerkende Assad-regimet", og at det er et " forbryderisk diktatur, som vi ikke på nogen måde vil blåstemple".

Forslaget kommer i kølvandet på en række nye afgørelser fra flygtningenævnet.

Nævnet vurderer, at det er sikkert at sende flygtninge tilbage til Syrien, så længe de kommer fra selve hovedstaden, Damaskus, eller Rif Damaskus et stort geografisk område, der omkranser hovedstaden.

Regeringen støtter ikke Venstres forslag.

Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en skriftlig kommentar.

Udlændingeordfører Rasmus Stoklund (S) er forundret over tonerne fra oppositionens største parti.

- Det vil sende et helt forkert signal om, at vi opfatter Assad som sejrherre i Syrien, siger han til Jyllands-Posten.

Også Enhedslisten stiller sig undrende over for forslaget fra oppositionen.

- Lad os lade være med at samarbejde med Assad om at tage mennesker tilbage som er flygtet fra hans regime, skriver udlændinge- og integrationsordfører Rosa Lund (EL) på Twitter.

I øjeblikket kan Danmark ikke sende afviste asylsøgere til Syrien med tvang.

Det skyldes blandt andet Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

I den har Danmark skrevet under på, at man ikke udsender afviste asylsøgere, hvis de i hjemlandet risikerer at blive udsat for eksempelvis tortur eller politisk forfølgelse.

- Hvis man laver en aftale, skal man altså stole på Assad-regimet, siger Sune Haugbølle, mellemøstforsker og professor på Roskilde Universitet.

/ritzau/