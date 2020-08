Politikerne bør lytte til rejsebranchens ønske om at dele rejsevejledningerne op i regioner, mener Venstre.

Det er en forkert beslutning, at man ikke har valgt at lave en regional opdeling i Udenrigsministeriets seneste rejsevejledninger.

Det siger Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, efter at alle ikke-nødvendige rejser til Spanien bliver frarådet i de nye rejsevejledninger.

Ifølge Udenrigsministeriet er det en politisk beslutning, at man ikke laver en regional opdeling i vejledningerne. Det er ellers et stort ønske i rejsebranchen.

- Vi mener, at vi skal lytte til, hvad rejsebranchen anbefaler - nemlig at lave en regional opdeling, siger Michael Aastrup Jensen.

Han mener, at det ikke giver mening, at man for eksempel ikke kan rejse til De Kanariske Øer, som ligger langt fra fastlandet i Spanien, og som ifølge ham ikke har smittesager af nævneværdig karakter.

- Men nu er De Kanariske Øer ramt på samme måde som resten af Spanien. Det er forkert i min bog, siger Michael Aastrup Jensen.

Venstres ordfører fortæller, at man ikke har været inddraget i beslutningen om ikke at lave en regional opdeling i rejsevejledningerne. I hvert fald ikke andet end at man først torsdag fik en sms om beslutningen.

Det var torsdag, at Udenrigsministeriet udsendte de nye rejsevejledninger. Da det blot er vejledninger, er man ikke forpligtet til at følge dem.

/ritzau/