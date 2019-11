Jakob Ellemann-Jensen vil finde en halv milliard mere end regeringen til grønne løsninger, skriver Berlingske.

Venstre vil afsætte en halv milliard kroner "til yderligere grønne initiativer i 2020" sammenlignet med det, S-regeringen i udgangspunktet har lagt op til med sit finanslovsforslag.

Det skriver Berlingske, som har interviewet Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen forud for partiets landsmøde i Herning i den kommende weekend.

- Vi har en halv milliard mere end det, der er lagt op til fra regeringens side, som vi siger, skal gå til grønne løsninger.

- Vi ønsker at prioritere økonomien til det her. Det gør vi, dels fordi det er nødvendigt, men også fordi debatten hidtil kun har handlet om de 70 procent, altså om målet og ikke om midlet til at nå målet, siger han til Berlingske.

Venstre-formanden lægger blandt andet op til at finde den ekstra halve milliard kroner i den såkaldte forhandlingsreserve på 2,1 milliarder kroner, som regeringen har afsat til forhandlinger med støttepartierne.

I sit udspil peger regeringen på, at reserven blandt andet kan bruges på velfærd - for eksempel minimumsnormeringer i daginstitutionerne - og grøn omstilling.

Venstre vil således øremærke knap en fjerdedel af den pulje til grønne initiativer.

Hos De Konservative finder politisk ordfører Mette Abildgaard det "enormt glædeligt", at Venstre vil prioritere penge til den grønne omstilling.

Men hun peger også på, at Venstre ikke ventes at blive en del af en endelig finanslov.

- Derfor håber jeg meget, at Venstre vil byde sig til, når vi skal lave klimahandlingsplan i løbet af foråret. For det er dér, det virkelig gælder, og hvor det er reelle penge og ikke matadorpenge, man har med at gøre, siger Mette Abildgaard til Berlingske.

Fra regeringen anerkender finansordfører Christian Rabjerg Madsen (S) ikke, at Venstre kan ende med at afsætte flere penge til klimakampen end regeringen.

Han peger på, at S-regeringen har fremlagt initiativer for samlet to milliarder kroner, ligesom han henviser til den ekstra forhandlingsreserve på 2,1 milliarder kroner.

/ritzau/