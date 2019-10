Danmark og andre europæiske lande bør erstatte de soldater, som USA har trukket tilbage fra Syrien, mener V.

Danmark bør sammen med andre europæiske lande erstatte de 50 tropper, som USA har trukket ud af det nordlige Syrien.

Det siger Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup, efter et hastemøde i Udenrigspolitisk Nævn.

Nævnet var blevet indkaldt med det ene formål at drøfte situationen, efter at USA's præsident, Donald Trump, offentliggjorde sin beslutning om at trække amerikansk militær fra det nordlige Syrien.

- Det, jeg håber på, er, at Danmark sammen med andre europæiske allierede kunne sige, at man kan afløse de 50 tropper, som er trukket tilbage fra grænsen og sende et klart signal om, at vi er der, siger Aastrup.

Trumps tilbagetrækning af amerikanske tropper har vakt bekymring, fordi det åbner for en tyrkisk offensiv mod kurdiske styrker i grænseområdet. Kurderne har været USA's allierede i kampen mod Islamisk Stat.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) bebudede på et pressemøde 6. september, at Danmark vil sende kirurger og sygeplejere til det kurdisk-kontrollerede nordlige Syrien, hvor de skal afløse et amerikansk lægehold.

Efter mødet i Udenrigspolitisk Nævn er Michael Aastrup blevet bekræftet i, at det stadig er planen at sende et kirurghold afsted. Og det glæder ham:

- Vi er stadig med i kampen mod Islamisk Stat, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi stadig kan sende danske kirurghold afsted, for det er jo med til at lægge et pres på Erdogan om, at der er en international tilstedeværelse, siger han.

Efter hastemødet advarede udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og forsvarsminister Trine Bramsen (S) kraftigt Tyrkiet imod at gå ind i det nordøstlige Syrien.

Kort efter ministrenes udtalelser lyder der dog en melding fra internationale nyhedsbureauer om, at en tyrkisk hæroperation er indledt i det nordøstlige Syrien.

/ritzau/