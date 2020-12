Der er for lange svartider og for lange ventetider på corona-tests, mener Venstre, der vil trække på private.

På trods af, at der bliver testet over 100.000 danskere om dagen for covid-19, og der er store testcentre landet over, er ventetiden på test og ikke mindst svartiden for lang set med partiet Venstres øjne.

Der kan nemlig gå dage, inden der er tid til test. Og yderligere tid, inden svaret kommer. lyder det.

- Udviklingen for smitte i hovedstadsområdet er alvorlig, så vi er nødt til at gøre noget. Julen nærmer sig, en vaccine nærmer sig, og vi skal ikke nu sætte alt det over styr, som folk har bygget op siden foråret.

- Derfor er der brug for, at vi inddrager de private aktører, så folk kan blive testet og kan få svar i en fart, siger formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen.

Lørdag formiddag er der ved et kort tjek ikke tider til covid-19 test i hovedstaden før tidligst mandag formiddag. Og det samme gør sig gældende i Aarhus.

- Udfordringen er, at der er for lange ventetider på at blive testet og for lange svartider, når man er blevet det. Det betyder, at folk skal tage mange dage ud af kalenderen for at isolere sig, hvis eksempelvis et familiemedlem skal testes.

- Det skal gå hurtigere, for det vil - ud over at folk hurtigere kan komme ud igen - også betyde, af folk i højere grad respekterer isolationen, siger Ellemann-Jensen.

Venstre foreslår, at der bliver en fritvalgsordning, hvis ventetiden på en test er over 24 timer, at privates testsystemer hurtigt bliver godkendt - så kvaliteten sikres - og at der komme faste mål for udviklingen af testkapaciteten.

Myndighederne er allerede i gang med at udvide testkapaciteten via TestCenter Danmark - den ene del af testsystemet - der forventer at kunne foretage 115.000 analyser om dagen til januar.

Men det kan man ikke vente på, siger Venstre.

- Dette her noget, der kan sættes i gang med timers varsel. Der står leverandører og private laboratorier klar, der gerne vil hjælpe til. Det eneste, der skal ske, er at anes om, hvordan det skal ske i praksis.

- Det tager ikke langt tid. Lad os nu udnytte de muligheder vi har i et samfund, der er så videns og teknologitungt som det danske, siger Venstres formand.

Det vil selvklart koste penge, hvis private skal foretage test. Privathospitalet Hamlet tager eksempelvis 905 kroner for en test og Falck tager 299 kroner.

- Man skal ikke være blind for, at der er omkostninger. Og det er der også i det offentlige.

- Men de omkostninger, vi for alvor vil mærke, er de menneskelige, hvis ikke vi får skruet på for testkapaciteten. Og her skal vi bruge alle muligheder, både offentlige og private, siger Jakob Ellemann-Jensen.

