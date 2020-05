Regeringen vil lade tyske, norske og islandske turister komme til Danmark fra 15. juni under restriktioner.

Formand Jakob Ellemann-Jensen (V) forstår ikke, hvorfor Danmark ikke åbner hurtigere for visse turister.

Han forstår heller ikke, hvorfor regeringen vil have et krav om mindst seks overnatninger for, at tyske, norske og islandske turister kan komme til Danmark - vel at mærke hvis de overnatter uden for København.

- Det savner jeg simpelthen en sundhedsfaglig begrundelse for. Hvis der er en, er det til at forstå, men det blæser lidt i vinden, siger han på et kort pressemøde med flere medier.

Statsminister Mette Frederiksen (S) holdt fredag eftermiddag et pressemøde, hvor regeringen åbner for, at der kan komme turister til Danmark fra Tyskland, Norge og Island fra 15. juni.

Svenske og finske turister er endnu uvelkomne.

Senere på dagen kommer de sundhedsfaglige anbefalinger, sagde Mette Frederiksen.

Siden 14. marts har Danmarks grænser været lukket på grund af coronasituationen. Meldingen kom dagen før på et pressemøde med statsministeren.

Jakob Ellemann-Jensen deler bekymringen for, at smitten kommer ud af kontrol, men han mener, at turister fra de tre lande har vist, at de har en fornuftig tilgang til coronasituationen.

- Vi deler alle sammen bekymringen for, at det kommer ud af kontrol, og det er derfor, der skal være retningslinjer. Vi skal opføre os fornuftigt, som vi har gjort, og det kan tyskerne også godt finde ud af, siger han.

/ritzau/