Som regeringsparti arbejdede Venstre imod den russiske gasledning, der nu er godkendt af Energistyrelsen.

Da Venstre sad på regeringsmagten lavede partiet en lov, så Danmark kunne sige nej til Nord Stream 2's ansøgning om at føre sin gasledning gennem dansk farvand.

Men siden da har Nord Stream 2, der skal føre russisk gas til Europa via Østersøen, ændret sin ruteføring, så den kun går over den danske kontinentalsokkel sydøst for Bornholm. Derfor har Danmark ikke kunnet sige nej og har godkendt ansøgningen.

- Det har været umuligt for Danmark at sige nej, når ansøgningen lå uden for dansk territorialfarvand.

- Vi har kun kunnet vurdere, om det havde miljømæssige konsekvenser, og det har det altså ikke haft, siger udenrigsordfører for Venstre Michael Aastrup Jensen.

Han lægger dog ikke skjul på, at Venstre gerne havde været Nord Stream 2 foruden.

- Det er ingen hemmelighed, at vi i Venstre er og har været ekstremt skeptiske over for Nord Stream 2.

- Vi er nervøse for, hvilke konsekvenser det får - ikke mindst for vores østeuropæiske venner. For eksempel Ukraine eller de baltiske lande. Ikke mindst fordi vi ved, at Rusland bruger gassen som politisk våben. Det har vidtrækkende konsekvenser, siger Michael Aastrup Jensen.

Miseren om Nord Stream 2 har varet i flere år. Gasledningen er et betændt politisk spørgsmål, da Tyskland og Rusland ønsker den.

Men blandt andet USA og Baltikum er meget imod, da man frygter, at den vil øge Europas afhængighed af Russisk gas og vil gøre det muligt for Rusland at presse østeuropæiske lande ved at afskære dem fra gas.

Modsat vil gasledningen kunne levere energi til millioner af europæere og vil kunne erstatte noget af den meget svinende kulkraft, som Tyskland producerer.

- Det er vigtigt at holde fast i, at Tyskland nu vil være afhængig af gas de næste mange år. Gas er da bedre end kul, men vi skulle jo gerne væk fra begge dele, siger Michael Aastrup Jensen.

