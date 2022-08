Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Forskellige vælgermålinger frem mod et kommende folketingsvalg taler ikke til Venstre-formanden Jakob Ellemann-Jensens fordel. Og den seneste hælder for alvor salt i såret.

Den slår yderligere fast, at den konservative formand Søren Pape Poulsen er længder foran på popularitetsskalaen.

I en måling for TV 2 svarer hele 54 procent af Venstres vælgere fra valget i 2019, at de foretrækker Pape som borgerlig statsminister nu.

Kun 33 procent peger på Ellemann – en gevaldig lussing, mener B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

Jakob Ellemann-Jensen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jakob Ellemann-Jensen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er en bemærkelsesværdig måling og understreger Venstres største problem lige nu.«

»Det er hans popularitet, og at der er ikke er større tillid. Det koster dem simpelthen vælgere lige nu,« mener Joachim B. Olsen.

Målingen er blot med at understøtte, hvad lignende målinger har sagt.

Tidligere viste en måling, at 70 procent af alle vælgere peger på Pape, hvis valget stod mellem ham og Ellemann. Og tirsdag slog en måling fast, at alle de blå partiers vælgere – med undtagelse af Venstre – vil have Søren Pape Poulsen ved roret.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Joachim B. Olsen mener, at målingerne taler deres tydelig sprog. Pape er bare mere populær.

Men samtidig påpeger han også, at Venstre er langt fra fordoms styrke.

»Ellemann leder et Venstre, som er under genopbygning. Det tager lang tid. Ikke nok med det, så han ikke har fået sit folkelige gennembrud, så skal han også opbygge troværdighed.«

»Han har fået styr på uroen i Venstre og sagt farvel til dem, der skabte interne problemer. Nu skal han overbevise langt flere. Men man skal huske på, at Pape ved sit første valg kun fik 3,4 procent af stemmerne. Så det tager bare tid.«

Tirsdag sagde Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, at man skal passe på med at lægge for meget i målinger.

Herunder YouGovs, som foretager målinger for B.T.

»Og ja, vi håber og tror, at Jakob Ellemann-Jensen bliver Danmarks nye statsminister, men det kræver selvfølgelig, at vælgerne viser Venstre tilliden, så det skal vi gøre os fortjent til,« siger hun i et skriftligt svar til B.T.

Både Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen har meldt sig som statsministerkandidat.