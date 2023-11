Når Troels Lund Poulsen lørdag bliver valgt som ny formand for Venstre, arver han et kerneproblem fra sin forgænger.

Et stort flertal af Venstres vælgere mener nemlig, at Troels Lund Poulsen er lige så ansvarlig for Venstres løftebrud, som Jakob Ellemann-Jensen er.

»Det her viser, at Troels Lund Poulsen ikke kan løftet Venstre ud af de troværdighedsproblemer, som partiet har fået efter løftebruddet om at gå i regering med Mette Frederiksen,« siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

Ifølge en rundspørge, som YouGov har foretaget for B.T blandt 706 personer, som stemte Venstre ved folketingsvalget i efteråret 2022, svarer henholdsvis 28 procent »helt enig« og 31 procent »delvist enig« til at Troels Lund Poulsen er »lige så ansvarlig for Venstres løftebrud om at gå i regering med Socialdemokratiet, som Jakob Ellemann-Jensen var.«

I den anden ende af skalaen er blot to procent »helt uenige« og seks procent »delvist uenige«.

»Troels Lund Poulsen arver det problem, som, jeg mener, er Venstres største udfordring. Han vil have præcis de samme troværdighedsproblemer, som Ellemann havde,« siger Joachim B. Olsen.

Venstre-vælgernes vurdering er ikke grebet ud af den blå luft. Troels Lund Poulsen stod nemlig side om side med Jakob Ellemann-Jensen til regeringsforhandlingerne, og han betragtes som en af arkitekterne bag SVM-regeringen.

»Venstres vælgere har ikke ladet sig narre, selvom Ellemann blev ansigtet på mange af Venstres problemer,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Det er næsten umuligt at rette op på den slags problemer. Tillid opbygges meget langsomt, men kan rives ned hurtigt.«

Faktaboks: Se målingen her: Troels Lund Poulsen forhandlede på Venstres vegne regeringsgrundlaget sammen med Jakob Ellemann-Jensen. Hvor enig eller uenig er du på den baggrund i følgende udsagn: ‘Troels Lund Poulsen er efter min mening lige så ansvarlig for Venstres løftebrud om at gå i regering med Socialdemokratiet, som Jakob Ellemann-Jensen var’



Helt enig: 28 procent

Delvist enig: 31 procent

Hverken enig eller uenig:19 procent

Delvis uenig: 6 procent

Helt uenig: 2 procent

Ved ikke: 14 procent



Kilde: YouGov for B.T. 706 danskere, der stemte på Venstre ved folketingsvalget i november 2022, har svaret i perioden 27. oktober - 3. november 2023. Den maksimale usikkerhed i målingen er plus/minus 3,7 procentpoint.

Joachim B. Olsen forklarer, at Venstres løftebrud om at gå i regering med Mette Frederiksen og i den forbindelse også at springe fra kravet om en uafhængig advokatundersøgelse af hendes rolle i minksagen bestemt ikke er i småtingsafdelingen.

»Der er ikke tale om, at noget man lovede i valgkampen ikke kan gennemføres, fordi man ikke har flertal til det. Venstre valgte at gøre Mette Frederiksen til statsminister, selvom man havde lovet det stik modsatte,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Det er en kontrafaktisk fortælling, når man siger, at der bare ikke var noget blåt flertal. Faktum er, at man bare har en ekstremt dårlig sag.«

Troels Lund Poulsen har dog nogle fordele, som Ellemann ikke havde, mener Joachim B. Olsen.

»Jakob Ellemann-Jensen blev vurderet som en politisk letvægter, som ikke kunne måle sig med Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen i regeringen. Troels Lund Poulsen er ikke en letvægter, så der vinder han nogle point,« siger han.

Venstres landsmøde finder sted i Herning i weekenden 18.-19. november. Du kan følge B.T.s live-dækning fra lørdag klokken 9.

