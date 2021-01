Stephanie Lose er søndag blev valgt som næstformand i Venstre uden modkandidat.

På et ekstraordinært landsmøde har partiet Venstres medlemmer søndag valgt Stephanie Lose som ny næstformand for partiet.

Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Syddanmark, blev valgt enstemmigt. Der var ingen modkandidat.

Posten som næstformand blev ledig, da Inger Støjberg valgte at trække sig mellem jul og nytår.

Det gjorde hun efter et sammenstød med formand Jakob Ellemann-Jensen, der endte med, at formanden bad sin næstformand om at træde tilbage.

I sin tale gjorde Stephanie Lose en dyd ud af at være en udramatisk figur i partiet.

- Det interne arbejde, jeg vil fokusere på, kræver ikke dissekering af kommentatorer og dagblade, siger hun.

- Derfor ved jeg også, at de vil stemple min tale som kedelig. Og ved i hvad? Det synes jeg er helt i orden.

Venstres nye næstformand adskiller sig fra sine forgængere ved, at hun ikke er fundet i partiets gruppe på Christiansborg.

Derimod kommer hun fra partiets regionale og kommunale bagland - hvilket Lose selv mener bliver en fordel.

Hun gentog på det ekstraordinære landsmøde, at det vil gøre hende i stand til at forvalte posten som næstformand anderledes, end den tidligere er blevet.

- Det vil binde partiet mere sammen, siger Stepanie Lose.

- Venstre er et parti med stort regionalt og kommunalt bagland. Det er en stor styrke for Venstre. Selvfølgelig giver det debat, når vi deltager i debatten på Christiansborg, men det skal vi nok kunne håndtere.

Hun siger samtidig, at Venstre ikke blot får en ny næstformand "af navn, men også af gavn" med henvisning til, at hun har sit udgangspunkt i Sønderjylland frem for på Christiansborg.

Samme toner lød fra partiets formand, Jakob Ellemann-Jensen, der ønskede en næstformand, der er mindre synlig i medierne.

- Det skal ikke være en post, hvor man lægger Venstres politik. Det gør formanden med masser af input fra Venstres bagland, siger Jakob Ellemann-Jensen på det ekstraordinære landsmøde.

