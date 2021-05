Venstre kan ikke støtte regeringens forslag om opholdsforbud i tryghedspakke, skriver Jyllands-Posten.

Venstre kan ikke støtte regeringens planer om tryghedsskabende opholdsforbud.

Det siger Jan E. Jørgensen (V), medlem af Folketingets retsudvalg, til Jyllands-Posten. Meldingen sår dermed tvivl om flertallet bag lovforslaget.

Regeringen har foreslået, at der i utrygge områder kan indføres opholdsforbud, som man kender det fra epidemiloven under covid-19-pandemien.

- Vi anerkender, at der er et problem, men den løsning, regeringen kommer med, dur ikke, siger Jan E. Jørgensen til Jyllands-Posten.

Forslaget om at give politiet mulighed for at indføre opholdsforbud er en vigtig del af den tryghedspakke, regeringen præsenterede i oktober.

Som del i det udspil omtalte regeringen problemer med "grupper af ofte unge mænd, der samles", og "med deres adfærd og fremtoning skaber utryghed blandt beboere og forbipasserende".

Forslaget er dog blevet kritiseret for, at det vil ramme alle, der opholder sig i det område, der vil blive underlagt opholdsforbud. Venstre støttede tankerne og stemte også for i førstebehandlingen af et lovforslag på området i marts. Men det er altså nu ændret.

Det bringer glæde hos De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard:

- Jeg vil gerne sige tusind tak til Venstre. Jeg håber, at dette her er med til at sætte en stopper for det ræs mod bunden, der har været det seneste stykke tid, når det kommer til frihedsrettighederne.

- I dag har friheden vundet i og med, at dette her absurde, stærkt frihedsindskrænkende tiltag er kasseret, siger han.

En det langt fra ønsker tillykke er tidligere næstformand for Venstre, Inger Støjberg, der nu er løsgænger. Hun støttede forslaget i sin rolle som næstformand for partiet.

- Det er enormt skuffende. Det er endnu et eksempel på, at Venstre er ude i en zigzag-kurs. Der må sidde mange og undre sig over, hvad er foregår.

- Det var Jakob Ellemann-Jensen (formand for Venstre red.) der selv foreslog det på sommergruppemødet sidste år. Og nu ombestemmer man sig i 11. time. Hvordan skal man få styr på dette her område, hvis ikke man sætter hårdt ind?, siger hun.

Jan E. Jørgensen siger til Jyllands-Posten, at partiet støtter et tiltag, der rammer dem, der skaber utryghed. Det skal ikke ramme alle, der opholder sig i et område.

- Det kan vi godt bruge meget tid på at snakke om. Det korte af det lange er, at vi har foreslået et opholdsforbud målrettet dem, som laver ballade.

- Og det, regeringen er kommet med, er et opholdsforbud, der rammer alle også dem, der ikke laver ballade. Det støtter vi ikke, siger han til Jyllands-Posten.

Han siger yderligere om holdningsskiftet adspurgt om, hvorvidt det er en kovending:

- Hvis en ko er på vej ud i noget mudder og ikke vender om, så er den da dum.

/ritzau/