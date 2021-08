Et kæmpe tab. En styrtblødning. Et åbent sår.

Mange billeder kan ifølge politiske iagttagere bruges om Tommy Ahlers exit fra dansk politik og Venstres i forvejen skrumpende folketingsgruppe.

Men tallene taler for sig selv: Siden valget i 2019 har partiet mistet seks store profiler og stemmeslugere, og hvis man lægger deres samlede stemmetal fra valget sammen, så har Venstres folketingsgruppe 'mistet' hver fjerde personlige stemme.

»Der er tale om en styrtblødning af partiprofiler på meget kort tid. Det er en ret voldsom udvikling, og det presser Venstre på et tidspunkt, hvor man har brug for ro,« siger B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup.

Tommy Ahlers fik et kanonvalg i Københavns Storkreds i 2019, hvor han fik over 26.000 personlige stemmer. Foto: Henning Bagger Vis mere Tommy Ahlers fik et kanonvalg i Københavns Storkreds i 2019, hvor han fik over 26.000 personlige stemmer. Foto: Henning Bagger

»Skuden synker ikke for nuværende, men man har virkelig mistet X-Factor. Og der er Ahlers bare den seneste i rækken,« fortsætter hun og suppleres af politisk kommentator og Venstre-medlem Jarl Cordua.

»Igen skal Jakob Ellemann stå og forklare, hvorfor gruppemedlemmer og højt besungne profiler forlader ham. Det cementerer fortællingen om Venstre som et parti i krise. Det falder naturligt tilbage på formanden,« fastslår han over for B.T.

Ved valget i 2019 fik Ahlers hele 26.420 personlige stemmer i København. Han blev kun overgået af Lars Løkke Rasmussen, der forlod Venstre ved årsskiftet, og Inger Støjberg, der blev løsgænger i februar.

Problemet for Venstre er, at de her profilers brand ofte er større end partiets eget Søs Marie Serup, B.T.s politiske kommentator

Marcus Knuth og Britt Bager har siden valget vekslet deres partimedlemskaber i Venstre til et hos De Konservative.

Tidligere næstformand har – ligesom Tommy Ahlers – dog beholdt partimedlemskabet, men er heller ikke at finde på stemmesedlen ved næste valg.

Sammen fik de 126.357 personlige stemmer, svarende til cirka en fjerdedel af alle de personlige stemmer, der tilfaldt Venstre-kandidater i 2019.

Både Lars Løkke Rasmussen, Inger Støjberg og Kristian Jensen er ikke at finde på stemmesedlen for Venstre ved næste valg. Sidstnævnte er dog stadig medlem af partiet. Foto: Henning Bagger Vis mere Både Lars Løkke Rasmussen, Inger Støjberg og Kristian Jensen er ikke at finde på stemmesedlen for Venstre ved næste valg. Sidstnævnte er dog stadig medlem af partiet. Foto: Henning Bagger

»Problemet for Venstre er, at de her profilers brand ofte er større end partiets eget. Man kender Løkke, Støjberg og Ahlers alene som Venstre-folk, men som politikere med gennemslagskraft i meget forskellige vælgergrupper. Det er ikke en naturret, at de her vælgere bare bliver i partiets fold,« siger Søs Marie Serup.

Hun peger også på, at afgangene kommer efter splid om linjen, og at det hører med til fortællingen, at partiet længe har været præget af intern kamp om positionering.

Jarl Cordua stemmer i og peger på Ellemanns »flagrende« kurs siden formandsskiftet.

Når selv topprofilerne med hver deres individuelle troværdighed i vælgerhavet ikke vil partiet længere, hvorfor skulle vælgerne så? Jarl Cordua, politisk kommentator

»Det handler jo i høj grad om manglende tro på et fælles, samlende projekt. Det mangler partiet, og det mærkes tydeligt internt, at linjen har flagret for meget.«

Og det smitter af på vælgernes opfattelse, at profilerne render fra reden.

»Når selv topprofilerne med hver deres individuelle troværdighed i vælgerhavet ikke vil partiet længere, hvorfor skulle vælgerne så,« spørger Jarl Cordua.

Tommy Ahlers og Britt Bager under Venstres på valgnatten, onsdag den 5. juni 2019. Også Britt Bager har forladt Venstre og er nu folketingsmedlem for De Konservative. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Tommy Ahlers og Britt Bager under Venstres på valgnatten, onsdag den 5. juni 2019. Også Britt Bager har forladt Venstre og er nu folketingsmedlem for De Konservative. Foto: Mads Claus Rasmussen

I et interview med TV 2 tirsdag var Tommy Ahlers kritisk over for den politiske kultur på Christiansborg, hvor han mener, at det »handler for meget om spillet og for lidt om løsningerne«. Han klandrer dog ikke Jakob Ellemanns kurs eller ledelse af partiet.

Han forklarede sin afgang med en stærk lyst til at vende tilbage til rollen som iværksætter.

Omvendt kaldte Ellemann i samme interview Ahlers afgang for »et tab for Venstre« og for dansk politik.

B.T. forsøger at få et interview med Tommy Ahlers.