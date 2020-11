Manglende lovgrundlag i minksag presser regeringen, der vil forbyde hold af mink frem til 31. december 2021.

Som regeringens lovforslag om mink er i øjeblikket, kan Venstre ikke støtte det.

Sådan lyder det fra gruppeformand Karsten Lauritzen (V) under førstebehandlingen af lovforslaget.

- For at sige det lige ud og kort: Det lovforslag, vi førstebehandler i dag, er et stykke makværk og ikke en anstændig behandling af hverken avlere eller følgeerhverv.

- Så på det nuværende grundlag og med det nuværende forslag kan Venstre ikke støtte det, siger Lauritzen i Folketingssalen.

Med lovforslaget vil regeringen forbyde hold af mink i Danmark frem til 31. december 2021.

Onsdag i sidste uge besluttede regeringen, at alle mink - raske som syge - i Danmarks skal slås ned, da der er fundet mutationer af covid-19 i mennesker spredt fra mink.

Det er dog efterfølgende kommet frem, at regeringen ikke har haft lovgrundlaget på plads i forhold aflivningen af alle mink.

- Vi kan meget i Folketinget, men vi kan ikke lovgive de millioner af døde mink til live, siger Lauritzen.

- Derfor handler det for os i Venstre om at sikre avlerne og deres familie deres erstatning og levebrød, som de er blevet frarøvet af en ulovlig ordre fra regeringen.

- Derfor arbejder vi i Venstre for, at der kommer en fuld og hel erstatning. Vi håber på, at lovforslaget bliver forbedret i et omfang, hvor vi kan se os selv i det, siger Lauritzen.

Han henviser til, at Folketingets partier siden mandag har forhandlet om erstatning til minkavlerne.

Heller ikke Dansk Folkeparti kan stemme for lovforslaget, som det ser ud nu.

/ritzau/