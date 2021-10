Siden 2014 har 32-årige Lene Horsbøl (V) siddet i Aarhus Byråd. Men det er slut nu.

»Jeg har meldt mig ud af Aarhus Byråd. Det har været en svær beslutning, men der er simpelthen ikke nok timer i døgnet til, at det kan hænge sammen for mig,« fortæller hun til B.T. Aarhus.

Med nok timer i døgnet hentyder Venstre-profilen til, at hun 1. november 2021 begynder fuldtid på sit nye arbejde som politiske konsulent hos Landsforeningen af Meningsråd.

»Jeg vil gerne have en civil karriere i stedet for at være fuldtidspolitiker. Men jeg ser tilbage på min tid i byrådet med stor taknemmelighed. Det har givet nogle spændende oplevelser,« fortæller hun.

Siden 24. januar 2021 har Lene Horsbøl haft barselsorlov fra Aarhus Byråd. I perioden har stedfortræder Louise Louring varetaget Lene Horsbøls opgaver.

Lene Horsbøl har meddelt, at hun efter endt barsel, kan varetage sin kommunale hverv fra 9. oktober frem til 24. oktober 2021, hvorefter hun anmoder om at udtræde af byrådet.

Denne udtræden skal have virkning fra 24. oktober 2021.

Lene Horsbøl blev valgt første gang i 2013 og genvalgt i 2017. I begge tilfælde som et af Venstres trækplastre med mere end 2000 personlige stemmer.

Ved kommunevalget i 2017 var det kun Venstres spidskandidat Bünyamin Simsek og den nuværende politiske ordfører, Gert Bjerregaard, der fik flere stemmer end Horsbøl.

Mens hun har siddet i Aarhus Byråd, har hun blandt andet været medlem af Økonomiudvalget og medlem af Børn og Unge-udvalget. Hun har samtidig i en periode været politisk ordfører.

Før hun kom i byrådet, var hun lokalformand for Venstres Ungdom i Aarhus.