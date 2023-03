Lyt til artiklen

Der er lagt op til kamp om fridage i København, hvor en række partier kæmper for at beholde store bededag.

Venstre vil nemlig sætte et forslag om at afskaffe en anden fridag på programmet til et møde i Borgerrepræsentationen i morgen: Slut med 1. maj som fridag for de københavnske skoler.

»Hvis venstrefløjen, Dansk Folkeparti og andre partier vil pålægge skolerne at holde fri store bededag, så må de jo vælge en anden dag, der ikke skal være fridag. Der synes vi, det vil være oplagt med 1. maj, der er en meget politisk dag,« siger Louise Theilade Thomsen, der er medlem af Borgerrepræsentationen for Venstre.

Venstre er dermed klar til kamp, når Dansk Folkeparti torsdag har et forslag på bordet, der har til formål at beholde store bededag.

Et forslag, hvor Dansk Folkeparti ifølge partiet har flertal til at undersøge konsekvenserne af at beholde helligdagen i København.

Også Liberal Alliance, Alternativet og SF bekræfter over for B.T., at de bakker op om forslaget:

»SF stemmer for. Vi ønsker at markere vores protest imod afskaffelsen af store bededag og få vurderet, om vi kan opretholde den,« siger Klaus Mygind, der er gruppeformand for SF i København.

Men forslaget er »uigennemtænkt,« mener Louise Theilade Thomsen (V).

»Det er politisk drilleri, der kan ende med at få store konsekvenser for borgerne i København, hvis alle daginstitutioner og kommunale faciliteter skal holde lukket store bededag, mens alle i det private skal på arbejde. Det kommer til at give virkelig mange udfordringer,« siger hun.

Det er langtfra alle kommuner, hvor skolerne holder lukket 1. maj, men det gør de i København.

Venstre har længe ment, at det bør laves om.

»Vi synes grundlæggende ikke, rådhuset skal bestemme, at skolerne skal have lukket 1. maj. Det synes vi skal være op til den enkelte skole at planlægge,« siger venstrekvinden, der er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget i København. Hun tilføjer:

»Det er jo langt de færreste børn, der fejrer første maj, så det er da problematisk, at skolerne skal lukkes den dag, fordi nogle voksne skal ned og drikke øl 1. maj.«

Skolerne har længe holdt lukket 1. maj i Københavns Kommune, også under corona, hvor Venstre også kritiserede det.