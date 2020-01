Mette Frederiksen er åben over for Kristian Jensens reformforslag, som kostede ham ordførerskab i Venstre.

Kristian Jensen (V) blev skoset af sit eget parti og frataget posten som arktisordfører samt udvalgsposter, fordi han i weekenden uden om sit parti foreslog at lave store økonomiske reformer hen over midten.

Statsminister Mette Frederiksen (S) roser dog den tidligere næstformand i Venstre for forslaget. Det gør hun mandag under et regeringsseminar i embedsboligen Marienborg.

- Det er ikke nogen tosset idé, siger hun på spørgsmålet om en aftale på tværs af Folketinget for at sikre, at der er råd til de store udfordringer, samfundet står overfor.

- Grundtanken om, at vi samarbejder bredt, og får lavet nogle langsigtede løsninger og dermed nogle strukturelle ændringer på eksempelvis klimaområdet, er jo rigtig, siger statsministeren.

Selv nævner hun klimahandlingsplanen og mere konkret omstillingen af transportområdet, hvor bilerne fremover skal være mere klimavenlige.

Kristian Jensen foreslog uden at involvere sit parti en stor reformpakke, der skal øge skatten på udledning af CO2, ændre i uddannelsesstøtten, SU'en, samt jobcentrene og få færre til at benytte seniorjobordningen.

Formålet skal være at gøre det dyrere at udlede CO2, mens arbejdsudbuddet - altså mængden af tilgængelig arbejdskraft - skal øges.

- Vi er givet ikke helt enige om, hvordan vi gør det, siger Mette Frederiksen.

Straffen af Kristian Jensen kom prompte. Allerede inden Jyllands-Posten var udkommet søndag med historien, var han blevet degraderet.

I sommer aflivede han tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) tanker fra valgkampen om en SV-regering, hvilket var katalysator for, at de begge endte med at træde tilbage fra deres poster.

Partikammeraterne havde mistet tilliden til deres samarbejde.

Kristian Jensen forstår ikke selv, at han blev frataget sit ordførerskab og udvalgsposter.

- Både Lars Løkke og andre er tidligere kommet med egne forslag, uden at det har skabt den reaktion.

- Jeg ved ikke, hvorfor de giver den straf til mig, når de ikke giver den til andre. Du må spørge partiledelsen om, hvorfor de gør forskel på den måde, siger Kristian Jensen mandag til Herning Folkeblad.

