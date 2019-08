Venstres hovedbestyrelse har besluttet, at der skal afholdes et ekstraordinært landsmøde 21. september.

Det bliver på et ekstraordinært landsmøde 21. september i Herning, at Venstre skal vælge ny formand og næstformand, efter at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen har trukket sig fra deres poster.

Det oplyser Venstre i en pressemeddelelse.

På et ekstraordinært landsmøde vil det eneste punkt på dagsordenen være valget af formand og næstformand.

Det betyder, at Venstre som planlagt afholder partiets ordinære landsmøde i november.

Det var efter et møde fredag aften i Venstres forretningsudvalg og et hovedbestyrelsesmøde lørdag formiddag, at både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen meddelte, at de vil fratræde deres poster.

/ritzau/