Danmark skal støtte Ukraine nærmest ubetinget. Sådan lyder det i hvert fald igen og igen fra partiets politikere på Christiansborg og forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Nu er det dog så som så med den ubetingede støtte til ukrainerne.

Der er nemlig kommet en større gruppe vrede landmænd i vejen, og derfor er Venstre i EU nu med til at fjerne det, man ellers selv erkender er en »klar fordel« for Ukraine.

»Jeg synes, det er tragisk, hvis landvenstres kortsigtede interesser sættes over Ukraines frihedskamp. Jeg havde ærlig talt håbet på bedre,« siger Nikolaj Villumsen, der sidder i Europa-Parlamentet for Enhedslisten.

Men Venstres Asger Christensen mener, at ordningen er urimelig over for de øvrige europæiske landmænd.

»Med de her regler kan ukrainerne nemlig lige nu sælge fjerkræ og æg, der ikke er underlagt de samme krav, som de andre landmænd er i EU, og det gør, at de kan sælge det meget billigt. Det er ikke rimeligt over for alle andre,« siger Asger Christensen.

Sagen handler om et forslag, der vil gøre op med en ordning, hvor de ukrainske landmænd i omkring to år har fået store fordele af ikke at være underlagt forskellige eksport- og toldkvoter.

Tanken var at give en økonomisk håndsrækning til det krigsplagede land, da det ville gøre det noget lettere for de hårdt prøvede ukrainere at få afsat deres landbrugsprodukter i resten af Europa.

Enhedslistens Nikolaj Villumsen bakkes op af SFs europaparlamentariker Kira Marie Peter-Hansen.

»Ukrainerne har brug for alle tænkelige indtægter til den krig, de er blevet påtvunget af Putin, og derfor skal vi forsøge at undgå at begrænse deres muligheder for at eksportere og tjene penge på det,« siger hun.

Både SF og Enhedslisten stemmer dog ligesom Venstre for det samlede forslag på trods af, at de altså er uenige i den del, der handler om at reducere de økonomiske fordele for de ukrainske landmænd.

SF forklarer, at man er uenig i ændringen i reglerne for de ukrainske landmænd, men at man stemmer for forslaget, da det stadig støtter Ukraine økonomisk.

Når reglerne skal ændres, skyldes det særligt, at landmændene i landene grænsende op til Ukraine har protesteret over ordningen.

Det forklarer Iben Tybjærg Schacke-Barfoed, der er kommunikationschef i Tænketanken Europa.

»De har lagt et politisk pres. Der har været en række lande, der synes, det var udmærket at fortsætte støtteordningen til Ukraine, men man er så blevet enige om en løsning, hvor Ukraine ikke længere skal have en helt så store fordel som hidtil,« siger hun.

Spørger man Asger Christensen, der er parlamentsmedlem for Venstre, er der da heller ingen tvivl om, at ukrainske landmænd mister »en klar fordel« med det nye forslag.

Men derfor er det stadig nødvendigt at ændre den, siger han.

Han forklarer, at han for lidt over to år siden var tilhænger af ordningen for at støtte Ukraine.

»Vi fik bare ikke taget højde for, at det betød, at det kom til at gå ud over blandt andet de polske landmænd, der bliver ramt af, at ukrainerne har fået nogle helt andre vilkår end andre landmænd,« siger han.

Ordningen, der har givet importfordele til ukrainske landmænd, er især gået ud over salget af fødevarer i de lande, der grænser op til Ukraine herunder blandt andre Polen og Rumænien.

Her har landmænd igennem længere tid protesteret mod ordningen, der hidtil har gjort det muligt for ukrainske landmænd at sælge landbrugsvarer i EU-landene, uden at de skal igennem de samme kontroller.