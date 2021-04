Statsministeren ønsker, at der skal produceres vacciner mod covid-19 i Danmark fra næste år.

Der udestår fortsat et hav af detaljer i planen. Men umiddelbart ser Venstre positivt på statsminister Mette Frederiksens (S) udmelding om vaccineproduktion på dansk jord fra 2022.

Det siger erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen.

- Vi er altid glade for et offentligt og privat samarbejde. Og det gælder også inden for dette område. Derfor er det fint at få undersøgt, hvad der er af muligheder. Men der er mange spørgsmål, der står ubesvaret hen, siger han.

Blandt andet økonomien mangler der klarhed over, pointerer Torsten Schack Pedersen.

- Vi har en life science-sektor i Danmark, der er meget stærk, og kan vi finde en model, hvormed vi også kan sikre vaccineproduktion på dansk grund, så lyder det spændende.

- Men vi har brug for at se nogle flere detaljer, og vi skal også have en idé om, hvad økonomien er i et projekt som dette, siger han.

Mette Frederiksen kunne mandag aften i en række medier fortælle, at hun ønsker, at der skal produceres coronavacciner i Danmark fra næste år. Det skal ske gennem en såkaldt markedshøring og et udbud af opgaven.

En markedshøring er en indledende mulighed for, at danske og udenlandske vaccineproducenter kan kommentere idéen forud for et udbud.

- På baggrund af den dialog, vi har haft med life science-sektoren over den seneste tid, er det vores vurdering, at der er basis for at etablere produktion i Danmark på kommercielle vilkår, sagde Mette Frederiksen til Børsen.

Om Danmark eventuelt skal producere egne vacciner, eller om det skal være allerede eksisterende vacciner som dem fra Pfizer eller Moderna via licenser, vides endnu ikke. Statsministeren uddybede heller ikke noget i forhold til økonomien.

Ifølge TV2 skal regeringen bruge Folketingets opbakning af udbuddet, før det kan blive til virkelighed.

Partier som De Konservative og Dansk Folkeparti har ligesom Venstre meldt ud, at de som udgangspunkt bakker op om idéen. Men at de også savner en række detaljer i projektet.

Enhedslisten - et af regeringens støttepartier - ser derimod hellere, at en kommende vaccineproduktion i Danmark bliver offentligt funderet.

