Socialdemokratiet vil øge skatten flere steder i toppen. Det møder kritik fra regeringspartiet Venstre.

Det skriger til himlen, at Socialdemokratiet vil mindske uligheden ved blandt andet at indføre højere skat på formueindkomster.

Det mener Jacob Jensen, der er Venstres finansordfører.

Reaktionen kommer, efter at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, torsdag løftede sløret for, at partiet foreslår at hæve skatterne på en række områder.

Det gælder blandt andet kapitalindkomst - det vil blandt andet sige renteindtægter og kursgevinster fra obligationer. Det samme skal gøre sig gældende for aktieindkomster på mere end 53.000 kroner årligt.

- Det her afslører, at socialdemokraterne vil gå til valg på, at det skal være dyrere at være dansker og sværere at investere i danske virksomheder. Det er meget bemærkelsesværdigt, lyder det fra Jacob Jensen.

Ved hjælp af beregninger fra Finansministeriet er Socialdemokratiet nået frem til, at det kan øge skatteindtægterne med 1,1 milliard kroner ved at gennemføre de to forslag samt ved at annullere nogle mindre tiltag, regeringen har på vej.

Beskatningen af pensionsopsparinger og aktieindkomster under 53.000 kroner skal der derimod ikke ændres på.

Baggrunden er, at det alt sammen skal være med til at mindske uligheden.

- Den præmis køber jeg ikke, siger Jacob Jensen, der minder om, at forslaget vil få den modsatte effekt.

- Det handler om at sikre, at der er job i Danmark. Det gør man ikke ved at beskatte danske virksomheder og dem, der investerer i dem.

I samme båd sidder cheføkonom Mads Lundby Hansen fra den borgerligt-liberale tænketank Cepos.

- Det er rigtig ærgerligt, at Mette Frederiksen vil øge skatten på opsparing og på aktieinvesteringer. Hun får ikke rettet meget op på uligheden, men skader incitamentet til at investere i Danmark. Det vil ramme velstanden, siger han.

Modsat mener Enhedslistens finansordfører, Rune Lund, at der er fine takter i forslaget.

- Det er klart et skridt i den rigtige retning. Men det tager ikke for alvor fat i det problem, at formueindkomster eller store aktiebeholdninger bliver beskattet alt for lavt, siger han og tilføjer:

- Det her gavner, men man bør gå længere.

/ritzau/