Venstre politiske ordfører, Sophie Løhde, mener, at regeringen skyder ved siden af klimamålet med hockeystav.

Regeringen er længe blevet kritiseret af sine støttepartier for at være alt for langsom til at sikre den nødvendige grønne omstilling.

Regeringen læner sig tilbage og håber på, at ny og endnu ikke udviklet teknologi om nogle år vil kunne sikre, at Danmark kan nå målsætningen om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030, har kritikken lydt.

Også Venstre er kritisk, og politisk ordfører Sophie Løhde (V) bruger torsdag en del af sin tale ved Folketingets åbningsdebat til at bakke op om klimakritikken.

- Ønsketænkning er ikke en strategi. Det er heller ikke en mulighed. Hvis Danmark bruger regeringens hockeystav, skyder vi forbi klimamålet, siger hun.

Sophie Løhde hentyder til, at regeringen selv har brugt begrebet med en hockeystav til at illustrere, hvordan klimamålet skal nås.

Det lange skaft på staven er regeringens måde at vise på, at der ikke skal ske noget drastisk lige nu på klimaområdet.

Mens det korte blad på hockeystaven, hvor den knækker markant opad, skal bruges som et billede på, at nye og billigere teknologier vil kunne sikre de mest markante og afgørende reduktioner i de sidste år frem mod 2030.

- Vi skal handle, og vi skal gå aktivt ind i kampen. Derfor tager klimaministeren fejl, når han siger, at det er rabiat. Det er det ikke. Det er fornuftigt, siger Sophie Løhde.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) kaldte for nylig støttepartiet De Radikale for rabiat. Partiet har flere gange truet med at vælte regeringen, hvis den ikke handler tilstrækkeligt på klimaområdet.

Den daværende VLAK-regering blev også kritiseret for at gøre for lidt for klimaet. Regeringen lancerede, inden den sidste år mistede magten, tilbage i 2018 idéen om, at der i 2030 skal være en million elbiler på vejene i Danmark.

Venstre erkendte dog for nylig, at det kan blive nødvendigt at justere det tal, så det bliver lavere.

Den nuværende regering er blevet kritiseret for kun at spille ud med en ambition om 500.000 elbiler i 2030, mens for eksempel Enhedslisten vil have 1,2 millioner elbiler.

Sophie Løhde, der vikarierer for den sygemeldte V-formand, Jakob Ellemann-Jensen, i åbningsdebatten, mener, at regeringen ikke kan komme uden om at handle.

- Fremtiden er grøn, det er ikke til diskussion. Det eneste valg, vi kan træffe, er, om vi vil være først eller sidst.

- Vil vi være dem, der er først på beatet og henter de grønne arbejdspladser til Danmark, med de skarpeste hjerner og dygtigste hænder? Som leverer løsninger på hele klodens udfordringer og derigennem sikrer en bæredygtig vækst, job og førstepladsen på det grønne eksport marked?

- Eller vil vi komme bagefter, når toget er kørt, fodslæbende og med hatten i hånden, spørger hun.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, afviser kritikken:

Han siger, at der er fundet fem millioner ton CO2 ud af de i alt 20 millioner ton, man skal nå i 2030.

- Altså en fjerdedel. Og det er bare på fem kvartaler siden folketingsvalget, siger han.

