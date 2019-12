Venstre vil skaffe et flertal uden om regeringen, hvis ikke klimaministeren fremlægger tal om klimaudgifter.

Regeringen skal lægge beregninger frem om, hvor stor regningen for Danmarks ambitiøse klimalov forventes at blive.

Sådan lyder det fra Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen.

- Beregningerne ligger der nu, så jeg forstår ikke, hvorfor de skal mørklægges og hemmeligholdes, siger han til Ritzau.

Berlingske kan fredag fortælle, at mediet har fået nej til at se dokumenter, der indeholder beregninger om Danmarks mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden 2030 og om rådgivningen i forhold til realismen i planen.

Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance og Nye Borgerlige blev tidligere i december enige om en klimalov, der blandt andet indeholder målet om en reduktion på 70 procent.

Liberal Alliances klimaordfører, Ole Birk Olesen, siger til Berlingske, at man bør kende til de økonomiske konsekvenser ved planen.

Det samme mener Venstre.

- Det er klart, at det her ikke er en gratis omgang. Det kommer til at betyde en omstilling af det danske samfund, siger Troels Lund Poulsen.

- Derfor skal vi gøre det på en god og intelligent måde, så vi stadig kan sikre vækst og arbejdspladser i dette samfund.

- Af samme årsag synes jeg, det er bedst at få flest mulige informationer på bordet, så man ikke skal hive det ud af regeringen, siger han.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) oplyser i et skriftligt svar til Berlingske, at regeringen næste år vil fremlægge konkret politik om, hvordan man kommer i mål. Her vil beregningerne blive lagt frem.

Den besked er dog ikke nok for Venstre, som kræver mere åbenhed fra regeringen om tallene med det samme.

- Så kan man forholde sig til det, og man kan stille spørgsmål til, hvilke initiativer der skal til, for at vi kan nå den reduktion på 70 procent, som er en meget ambitiøs målsætning, siger Troels Lund Poulsen.

Hvis regeringen ikke ønsker at fremlægge tallene nu, regner Troels Lund Poulsen med, at der "er et flertal i Folketinget, der siger, at det skal ministeren gøre".

- Så jeg synes bare, at klimaministeren af egen fri vilje skulle lægge tallene frem, så vi ikke skal til at skaffe et flertal i Folketinget, der beder om det, siger han.

/ritzau/