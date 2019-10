Politisk ordfører Sophie Løhde (V) er som ventet ikke imponeret over regeringens forslag til en finanslov.

- Det bliver ikke dyrere for den enkelte. Det bliver heller ikke billigere.

Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen (S) i sidste uge i en video på Facebook, hvor hun varmede op til regeringens forslag til en finanslov.

Det blev præsenteret onsdag, og helt som ventet ser Venstre ganske anderledes på teksten.

Det bliver dyrere at være dansker, og det bliver dyrere at drive virksomhed. Sådan lyder det fra Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde.

- Der er ikke ét forslag til, hvordan man vil skabe flere arbejdspladser og gøre Danmark rigere, hvilket i sidste ende er forudsætningen for, at vi fortsat kan investere i vores fælles velfærd, sygehuse, skoler, daginstitutioner og ældrepleje, siger Løhde.

- Tværtimod. Regeringen har kun forslag til, hvordan det bliver dyrere at drive virksomhed. Regeringen tredobler skatten på generationsskifte i familieejede virksomheder. Der reduceres i støtten til de frie skoler på 300 millioner kroner.

- Regeringen giver dødsstødet til vores succesfulde bredbåndspulje, hvilket i høj grad går ud over mulighederne for at skabe udvikling og bosætning i vores landdistrikter.

- Det er bekymrende, det regeringen fremlægger. Især når det sker på et tidspunkt, hvor det går hamrende godt for dansk økonomi, siger Løhde.

Regeringen har i sit forslag lagt op til, at der skal være udvalgte tilbagerulninger af tiltag fra den tidligere V- og VLAK-regering. Det gælder altså blandt andet en reducering af statens tilskud til de frie grundskoler.

Løhde kalder det positivt, at regeringen vil droppe omprioriteringsbidraget på uddannelse.

- Men derfor er det også trist, at regeringen vil spare 300 millioner kroner på friskolerne. Det vil øge forældrebetalingen for helt almindelige danskere.

- Måske vil nogen endda opleve, at deres skole i yderområderne kommer til at lukke, siger Løhde.

/ritzau/