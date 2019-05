Kniven er stukket ind midt i panden og ført gennem ansigtet til ned midt på brystet. En kæmpe flænge skiller hans ansigt i to.

Det lyder som dramatiske scener i en voldssag, men i virkeligheden drejer det sig om grov hærværk, som er begået mod et par prominente Venstre-politikere gennem de seneste dage.

Således har Venstres udenrigsordfører i Folketinget, Michael Aastrup Jensen, og partiets energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, oplevet at få skamferet adskillige af deres dyrtkøbte bannere til ukendelighed.

Det gør dem både vrede og triste.

»Tirsdag aften begyndte vi at få opkald om, at nogen havde set, at et af vores bannere var blevet skåret op. Og som aftenen skred frem, fik vi flere opkald med meldinger om, at forskellige af mine bannere i det kronjyske var blevet udsat for hærværk,« forklarer Michael Aastrup Jensen, der er tidligere borgmester i Randers.

Hærværket har rystet ham. Ikke mindst fordi han mener, det kan være specifikt rettet mod hans person.

»Det er skræmmende, at nogle personer gør sådan noget. Og det er endnu mere skræmmende, at det virker til at være specielt mod mig. Vi har flere bannere, hvor jeg optræder sammen med en anden person, og på dem er det kun mit ansigt, der er skåret op,« siger Michael Aastrup Jensen til B.T.

»Jeg ved ikke, hvorfor nogen har gjort det her. Det er jo ikke, fordi jeg er kommet med nogen nye holdninger. Jeg mener det samme, som jeg har gjort i de mange år, jeg har siddet i Folketinget,« siger han.

Et af Michael Aastrup Jensens ødelagte bannere i Kronjylland. Foto: Privatfoto Vis mere Et af Michael Aastrup Jensens ødelagte bannere i Kronjylland. Foto: Privatfoto

Michael Aastrup Jensen anslår, at skaderne løber op i et beløb på omkring 30.000 kroner. Sagen er samtidig blevet meldt til politiet. Han frygter nemlig, at det store omfang, hærværket har, kan være et resultat af en koordineret indsats mod ham.

»Det virker systematisk, for det er foregået mod mindst 13 bannere i et stort område fra nord for Randers helt ned til Hadsten lige nord for Aarhus og på Djursland. Jeg er meget imod, at man på den måde forsøger at ramme folk personligt,« siger Michael Aastrup Jensen.

Men det er ikke kun Venstres udenrigsordfører, der er blevet ramt af hærværk. På Fyn har Lars Chr. Lilleholt, der er en af partiets ministre, natten til torsdag også oplevet, at flere bannere og valgplakater er blevet udsat for lignende hærværk.

Et af Lars Chr. Lilleholts (V) ødelagte bannere på Fyn. Vis mere Et af Lars Chr. Lilleholts (V) ødelagte bannere på Fyn.

»Det er noget svineri. Der er tale om tre store bannere på Nordfyn, som er blevet klippet over. Og der er også en del af vores plakater, der er blevet klippet over,« siger Lars Chr. Lilleholt til B.T.

»Det er et skidt tegn for vores demokrati, at nogle vælger at ødelægge andres bannere. Og jeg synes, at det er noget, man har set mere i specielt den her valgkamp,« uddyber han.

Han fortæller desuden, at et banner som dem, der er blevet ødelagt, koster nogle tusinde kroner at få lavet. Og selvom det er ærgerlige penge at miste, så er det mere selve aktionen, der ærgrer ham.

»Det er et skidt signal at sende, når man ødelægger bannere og plakater. Og personligt bliver jeg ked af det og fortvivlet over, at folk gør sådan noget. Og derfor har vi i sinde at anmelde det. Heldigvis har vi fortsat nogle bannere på lager, og de kommer selvfølgelig op i stedet for de ødelagte.«