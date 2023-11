Venstres vælgere mener overvejende, at det var en fejl at gå i regering. Men de skal ikke regne med, at der bliver lyttet til dem i partiet på Christiansborg.

Det forklarer flere folketingsmedlemmer til B.T. fra Venstres landsmøde.

Venstre fik 13,3 procent af stemmerne til Folketingsvalget sidste år. Nu ligger meningsmålingerne vel under ti procent og ofte nede omkring otte procents opbakning.

En rundspørge blandt vælgere, som netop stemte Venstre ved valget sidste år, der oplyser halvdelen af dem, at det var en fejl at gå i regering. Omvendt er det bare 29 procent, der hælder til at det var en god ide.

Resten er uafklarede.

Marie Bjerre, hvordan får I de vælgere tilbage igen?

»Vi vil gerne have de vælgere tilbage - og vi får de vælgere tilbage med hårdt arbejde, dygtighed og ved at gøre en forskel. Den måde, som man gør en forskel, det er i regeringen,« siger digitaliseringsminister og minister for ligestilling Marie Bjerre.

Men hvorfor ikke bare sige, at I har lyttet til vælgerne, at I ligger på historisk lav opbakning og at I ikke kan holde til det, så derfor går I ud af regeringen?

»Det er fordi, at det var det rigtige at gå i regering. Det nemme ville jo være at kaste håndklædet i ringen. Så kunne man stå fuldstændig frit. Her kan vi gøre en forskel for alle de vælgere, som stemte på os,« siger hun.

Nogenlunde samme toner lyder fra Venstres politiske ordfører Morten Dahlin.

»Jeg bilder mig ind at politik handler om netop det - politik. Jeg tror, at når vi når frem til næste valg, så vil en stor del af danskerne belønne det borgerlige parti, som gik ind i regeringen og tog et ansvar,« siger han.

I sin første tale som formand var det også nogenlunde det budskab, der lød fra Troels Lund Poulsen.

»Jeg ved godt, at der er nogen, som ikke synes Venstre skal være i regering. At det ville være lettere at bedre at stå udenfor. Jeg er enig i, at det ville være lettere. Men det ville ikke være bedre,« sagde Troels Lund Poulsen og fortsatte:

»For det er når man er i regering, at ens drømme har den bedste mulighed for at blive til virkelighed. Det er i regering, vi har muligheden for at gøre en forskel og trække Danmark i en mere borgerlig retning,« sagde han.

Du kan læse B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsens dom over talen her.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Joachim B. Olsen og Anne Kirstine Cramon her.