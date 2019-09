»Jeg sidder og smiler over hele hovedet.«

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra Venstre-profilen Jan E. Jørgensen, efter han søndag aften så sin tidligere formand, Lars Løkke Rasmussen, fortælle om sit dramatiske exit som formand i et interview på TV 2.

»Jeg synes, at han på en meget værdig og fin måde får forklaret, hvad der var gået galt.«

Jan E. Jørgensen var blandt de Venstre-politikere, der bakkede op om, at Løkke skulle blive som formand, da bølgerne begyndte at gå højt sidst på sommeren.

Venstre-profilen Jan E. Jørgensen om Løkkes exit: »Ship happens.« Foto: Asger Ladefoged

Men også Venstre-nestor Bertel Haarder, der pressede på for, at Løkke skulle trække sig for at gøre plads til Jakob Ellemann-Jensen, mener, at Løkke gjorde en ualmindelig god figur i interviewet på TV 2.

»Jeg synes, at han optrådte klogt. Han brændte ingen broer. Det var meget værdigt. Jeg glæder mig til, at vi på landsmødet kan takke ham for al det gode, han har gjort,« siger Bertel Haarder.

Rygterne om at Løkke ville starte et nyt parti har været massive, efter han forsvandt ud af bagdøren til Venstres hovedbestyrelsesmøde i Brejning ved Vejle den 31. august.

Domænenavnet Liberaltcentrum.dk og tre beslægtede domænenavne blev i starten af september købt af en direktør og sat i forbindelse med Lars Løkke Rasmussen.

Løkke afviste i interviewet på TV 2, at han har noget som helst med domænenavnene at gøre, ligesom han kategorisk afviste, at han skulle pønse på at stifte et nyt parti.

Løkke gjorde det imidlertid samtidig klart, at han har tænkt sig at blive i politik. Ikke mindst i respekt for de omkring 40.000 vælgere, der stemte personligt på ham til valget, lod Løkke forstå.

Når Folketinget åbner første tirsdag i oktober, vil Løkke altså være at finde i Venstres gruppeværelse som menigt folketingsmedlem.

Jan E. Jørgensen forestiller sig ikke, at partiets nye ledelse vil udstyre den hedengangne formand med diverse ordførerskaber.

Bertel Haarder var blandt de Venstre-folk, der opfordrere Løkke til at gå af. Foto: Sophia Juliane Lydolph

»Han kommer næppe til at indgå i gruppen som fiskeriordfører, transportordfører eller sådan noget. Han vil formentlig svæve lidt over vandene og være den, der kan rejse nogle vigtige debatter.«

Bertel Haarder er på linje:

»Når man annoncerer sin afgang, mister man øjeblikkeligt sin indflydelse. Sådan er politk. Men der er mange muligheder for Løkke. Jeg har tidligere siddet i gruppe med Uffe Ellemann, efter han gik af. Og da Thorning gik af, blev hun næstformand for Folketinget.«

Løkke har ikke tænkt sig at dukke op til Venstres ekstraordinære landsmøde den 21. september, hvor partiet ventes af vælge Jakob Ellemann-Jensen som ny formand, mens Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby skal kæmpe om næstformandsposten.

I TV 2-interviewet sagde Løkke imidlertid, at han planlægger at komme til Venstres ordinære landsmøde den 16. november.

Jan E. Jørgensen forventer, at den detroniserede V-formand vil blive mødt med klapsalver.

»Han vil blive hyldet som den stærke formand, han har været for Venstre i mere end 10 år,« siger han og tilføjer, at forløbet ikke har være så kønt, som man kunne have håbet:

»Ship happens!«