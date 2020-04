Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har i B.T. været ude med skarpe og hårde meldinger den seneste tid om både regeringen og Folketingets håndtering af coronakrisen.

Mens formanden Jakob Ellemann-Jensen intet har nævnt om forgængerens udtalelser, bryder to markante medlemmer af Venstres folketingsgruppe, nu tavsheden.

Det drejer sig om Jan E. Jørgensen og den tidligere minister Eva Kjer Hansen.

Og det er ikke kun regeringen, Lars Løkke Rasmussen har lagt pres på i sine klummer.

Vesntre-politikeren Jan E. Jørgensen (tv.) bakker nu op om de hårde ord fra tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen om coronakrisen.

I sin klumme 6. april opfordrede den tidligere statsminister Mette Frederiksen til at lave en kontrakt med danskerne, der er baseret på tillid og åbenhed.

»Det vil give os et fælles ejerskab, begrænse de økonomiske tab og tænde et fælles håb, fælles ejerskab, begrænse de økonomiske tab og tænde et fælles håb,« skriver Lars Løkke Rasmussen og tilføjer:

»Men det kræver en opposition, der tages alvorligt – og en opposition, der tør tage medansvar. Og det kræver først og sidst en åben debat.«

Jan E. Jørgensen skriver i en SMS til B.T.:

Frygter du ligesom tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at regeringens strategi under coronakrisen, sender Danmark ud i dyb økonomisk krise med mange flere konkurser og fyrringer?

»Jeg er helt enig.«

Kan du udtale dig nærmere om, hvad du er helt enig i?

»Det hele,« lyder den korte melding.

Den tidligere minister Eva Kjer Hansen er lidt mere konkret.

Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen gjorde i maj 2018 Eva Kjer Hansen ( Bagerst til højre) til minister for ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde.

Hun melder sig især enig i Lars Løkke Rasmussens kritik af Mette Frederiksens strategi, han vurderer kan sende danskerne ud i en dyb økonomisk krise.

»Det er regeringens ansvar. Og regeringen vil ikke give os indblik i beslutningsgrundlaget,« siger hun og kalder Mette Frederiksens håndtering af sagen for 'et seriøst problem'.

»Regeringen vil ikke vise økonomiske beregninger eller modeller for strategien. Derfor kan hverken jeg eller andre få indblik i, hvad der giver mening at åbne. Det er et seriøst problem,« siger Eva Kjer Hansen.

Fornylig har politisk kommentator og tidligere radiovært Jarl Cordua til B.T. sagt, at Lars Løkke Rasmussen med sine markante udtalelser agerer som en slags enmands-oppostion.

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen holdt tirsdag digitalt møde med politikerne i Venstres folketingsgruppe.

Tirsdag var der møde i Venstres folketingsgruppe, hvor det blev slået fast, at kun disse tre udtaler sig om coronakrisen på vegne af Venstre:

Ud over formand Jakob Ellemann Jensen er det politisk ordfører Sophie Løhde og sundhedsordfører Martin Geertsen.

Men både Lars Løkke Rasmussen og andre medlemmer af Folketinget for Venstre må gerne komme med deres personlige holdninger.

Eva Kjer Hansen og Jan E. Jørgensen slår da også fast, at der er tale om deres egne holdninger.