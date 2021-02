Formand for Venstre i Nordjylland, Pernille Roth, er rystet og skuffet over sit eget parti. Det tager hun nu konsekvensen af.

Hun har tirsdag morgen meldt sig ud af Venstre. Det skriver Jyllands-Posten.

Pernille Roth mener, at partiet favner mindre end tidligere og udmeldelsen sker også som konsekvens af Inger Støjbergs farvel til partiet.

Også Jakob Ellemann-Jensens håndtering i forbindelse med minksagen, syn på udlændingepolitikken og støtte af en rigsretssag mod Inger Støjberg er blevet for meget for den toneangivende og nu tidligere Venstre-profil.

»Jeg har tænkt over retningen i Venstre længe, især siden Inger Støjberg blev vist vejen ud. Og det er ikke en retning, jeg har lyst til at følge.«

»Jeg er dybt bekymret for bredden i Venstre, som det seneste år er blevet smallere og smallere, imens man glemmer kernen og medlemmerne. Og jeg er rystet over Jakob Ellemann-Jensen og hans holdninger under minksagen, siger hun til Jyllands-Posten.

Pernille Roth var en ud af kun fem regionale formænd i Venstre.

Med base i Nordjylland stod hun i spidsen for godt 4.000 Venstre-medlemmer, som alle tirsdag har fået besked om hendes fratrædelse på mail.

