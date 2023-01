Lyt til artiklen

»Hvis jeg skal være ærlig, så skal den her snak nok starte med, at jeg indrømmer, jeg tog fejl.«

Det kom som et chok for Venstres politiske ordfører, Morten Dahlin, at statsminister Mette Frederiksen (S) faktisk mente, hvad hun hele tiden havde sagt under valgkampen.

Nemlig at hun ønskede en bred regering hen over midten.

»Jeg troede ikke på hende. Jeg troede, det var fup og fidus. Jeg troede, det var et trick for at tiltrække vælgere hen over midten,« siger Morten Dahlin, da han er gæst hos B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, i podcasten 'Slottet og Sumpen.'

Undervejs i valgkampen havde både Venstre, De Konservative og Liberal Alliance flere gange kaldt Mette Frederiksens ønske om en regering hen over midten for et blufnummer. Og det var også først i ugerne efter valget, at det gik op for Morten Dahlin, at det ikke var spil for galleriet.

Tiøren faldt for alvor for Morten Dahlin, efter at Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, på partiets landsmøde i november annoncerede, at han ville afsøge mulighederne for et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet.

Blot få dage senere smed Mette Frederiksen Alternativet og Enhedslisten ud af regeringsforhandlingerne.

»Det så jeg som en kvittering for Ellemanns tale på Venstres landsmøde. Og det er nok også først der, at jeg erkender min egen fejl og forstår, at hun faktisk ville det her. Ellers ville hun jo ikke smide Enhedslisten og Alternativet ud af forhandlingerne,« siger Morten Dahlin.

Hvorfor troede du ikke på hende under valgkampen?

»Fordi jeg synes, vi havde oplevet en socialdemokratisk etpartiregering, der havde lukket sig meget om sig selv, og som lavede finanslovsaftaler med de røde partier.«

»Det virkede, som om hun gjorde én ting og sagde noget andet. Derfor skulle der for mig noget handling til, før jeg kunne tro på hende.«

Havde Venstre haft en anden retorik under valgkampen, hvis I havde troet på Mette Frederiksens ønske om en bred regering?

»Det er jo et godt spørgsmål. Det er umuligt at svare på, tror jeg. Det har jeg ikke reflekteret over.«

Efter rekordlange regeringsforhandlinger præsenterede Mette Frederiksen den 14. december en ny bred regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

Lyt til B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen' med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.