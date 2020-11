Skandalen om regeringens ulovlige mink-ordre ruller videre.

Nu bliver det tunge skyts fundet frem i Venstre, efter fødevareminister Mogens Jensen tirsdag morgen indrømmede, at han ikke vidste, at regeringens tvangsaflivning af alle mink har været ulovlig.

»Jeg er ikke på det pressemøde (onsdag, red.) orienteret om, at vi ikke har lovhjemmel. Det bliver jeg først senere på ugen,« sagde han til TV2 News.

Det får Venstre til at sende en haglbyge af sted mod statsminister Mette Frederiksen.

Venstres Sophie Løhde interviewes før Statsminister Mette Frederiksen (S) ankommer til samråd tirsdag den 9. juni 2020. Statsministeren er blevet bedt om at redegøre for grundlaget for regeringens beslutning om at lukke Danmark ned, herunder for, hvilke myndigheder statsministeren konkret henviste til på pressemødet den 11. marts 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Venstres Sophie Løhde interviewes før Statsminister Mette Frederiksen (S) ankommer til samråd tirsdag den 9. juni 2020. Statsministeren er blevet bedt om at redegøre for grundlaget for regeringens beslutning om at lukke Danmark ned, herunder for, hvilke myndigheder statsministeren konkret henviste til på pressemødet den 11. marts 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

»Det var Mette Frederiksen - ikke Mogens Jensen - som gav en ulovlig ordre. Og nu gemmer hun sig bag sin fødevareminister. Det er uværdigt at være vidne til,« siger Venstres politiske ordfører Sophie Løhde.

Mette Frederiksen tonede onsdag i sidste uge frem på tv-skærmen og gav ordrer til, at samtlige mink i Danmark skal aflives - raske som syge.

Men søndag kom det frem, at ordren fra statsministeren var ulovlig. Regeringen har nemlig ikke lovhjemmel til at aflive mink, som ikke er smittede med corona, og som ikke befinder sig inden for 7,8 km af en smittet minkfarm.

»Mette Frederiksen har lagt et helt erhverv i ruiner uden at have loven på sin side. Det er en skandale, at vi ikke kan have tillid til regeringen i en krisesituation, hvor mennesker mister deres livsværk,« siger Sophie Løhde.

Mink aflives på minkfarm ved Næstved, fredag den 6. november 2020. Henrik Nordgaard Hansen og Ann-Mona Kulsø Larsen afliver deres mink, som består af 3000 moderdyr og deres tilhørende unger på deres gård nær Næstved fredag d. 6. november 2020. Parret må gerne sælge skindene, da minkene på deres gård ikke er ramt af corona og der ikke har været corona tilfælde i mink på Sjælland og Fyn. Henrik startede minkfarmen i 1988 med 25 parrede tæver. For Henrik og Ann-Mona bliver det meget svært at få nye mink, da de mister alle deres avlsdyr og dermed skal starte forfra. For at Henrik og Ann-Mona kan følge med i pelsning af deres mink, har de lejet 3 store frysecontainere, som de kan køre mink ind i. Det er ekstraordinært og skyldtes denne specielle situation, hvor minkene skal aflives på ti dage grundet den landsdækkende aflivning af mink.På to generationer blev et bierhverv med omstridt dyrevelfærd til et af landbrugets guldæg. Nu er det slut med minkavl i Danmark, vurderer Danmarks Mr. Mink. Det skriver Ritzau, lørdag den 7. november 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mink aflives på minkfarm ved Næstved, fredag den 6. november 2020. Henrik Nordgaard Hansen og Ann-Mona Kulsø Larsen afliver deres mink, som består af 3000 moderdyr og deres tilhørende unger på deres gård nær Næstved fredag d. 6. november 2020. Parret må gerne sælge skindene, da minkene på deres gård ikke er ramt af corona og der ikke har været corona tilfælde i mink på Sjælland og Fyn. Henrik startede minkfarmen i 1988 med 25 parrede tæver. For Henrik og Ann-Mona bliver det meget svært at få nye mink, da de mister alle deres avlsdyr og dermed skal starte forfra. For at Henrik og Ann-Mona kan følge med i pelsning af deres mink, har de lejet 3 store frysecontainere, som de kan køre mink ind i. Det er ekstraordinært og skyldtes denne specielle situation, hvor minkene skal aflives på ti dage grundet den landsdækkende aflivning af mink.På to generationer blev et bierhverv med omstridt dyrevelfærd til et af landbrugets guldæg. Nu er det slut med minkavl i Danmark, vurderer Danmarks Mr. Mink. Det skriver Ritzau, lørdag den 7. november 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Venstre mener samtidig, at fødevareminister Mogens Jensen har talt usandt i sagen.

Søndag sendte han et skriftligt svar til flere medier, hvor han understregede, at »regeringen har vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud«.

Men tirsdag morgen indrømmede han, at han slet ikke var informeret om, at ordren var ulovlig.

»Vi har en fødevareminister, som har en meget lemfældig omgang med sandheden. Minkavlerne står lige nu og afliver deres mink, og i den situation er det uværdigt, at de ikke kan stole på ministeren på området,« siger Sophie Løhde.

(ARKIV) Jakob Ellemann-Jensen tager mod spørgsmål under Venstres pressemøde i forbindelse med deres sommergruppemøde på Hotel Alsik i Sønderborg, fredag den 21. august 2020. Myndighederne skal sige god for de restriktioner, regeringen vil indføre, opfordrer Venstre. Dansk Folkeparti vil have klarhed over, hvad der skal ske. Det skriver Ritzau, fredag den 23. oktober 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere (ARKIV) Jakob Ellemann-Jensen tager mod spørgsmål under Venstres pressemøde i forbindelse med deres sommergruppemøde på Hotel Alsik i Sønderborg, fredag den 21. august 2020. Myndighederne skal sige god for de restriktioner, regeringen vil indføre, opfordrer Venstre. Dansk Folkeparti vil have klarhed over, hvad der skal ske. Det skriver Ritzau, fredag den 23. oktober 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Venstre har selv haft et internt opgør om holdningen til masseaflivningen af mink. Først skrev Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen søndag i en mail til partifællerne, at Venstre bør bakke regeringen op i sagen.

Men efter et heftigt slagsmål i partiet var Elleman vendt på en tallerken mandag morgen, hvor han meddelte, at Venstre ikke vil støtte regeringens hastelovgivning, som skal gøre det lovligt at aflive samtlige mink.

Dermed måtte regeringen opgive sit hasteforslag, hvilket betyder, at tvangsaflivning uden for smittezonerne fortsat er ulovligt.

Sophie Løhde, er det ikke vigtigt, at minkavlerne ikke efterlades i en uvis og svær situation, hvor lovgivningen ikke er på plads? Bør Venstre ikke tage det ansvar her?

»Det er en meget alvorlig beslutning at aflive alle danske mink, og det kommer vi ikke til at hastebehandle over en halv eftermiddag. Vi skal have alle informationer på bordet først,« siger hun.

Men hvad skal der så til, før vi vil overveje at stemme for en lovændring?

»Vi skal i hvert fald først vide, at minkavlerne ikke bliver efterladt i et økonomisk kaos. De skal have fuld erstatning for alle deres tab.«

Mette Frederiksen skal tirsdag klokken 13 i spørgetime i Folketinget, hvor mink-sagen bliver det helt store slagsmål mellem partilederne.