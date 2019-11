Venstre-profilen Marcus Knuth er ikke længere en Venstre-profil. Han er nemlig skiftet til Konservative.

Det kom formentlig som en overraskelse for mange, da det blev meldt ud fredag morgen. Der har da heller ikke altid været kærlighed mellem Knuth og hans nye parti.

Tilbage i 2016 lavede Berlingske et stort interview med Marcus Knuth.

Her blev der blandt andet sat fokus på, at den daværende Venstre-profilen er søn af en lensgreve.

Og derfor lød spørgsmålet, om han ikke i stedet burde tilhøre Konservative i stedet for Venstre, når nu han er adelig.

Hertil svarede Marcus Knuth:

»Faktisk var min morfar – Hakon Stangerup – professor og konservativt folketingsmedlem. I en anden tid havde jeg måske også været konservativ. Men ud fra både et liberalt og et landbrugssynspunkt føler jeg mig hjemme i Venstre. De Konservative ser jeg i dag som et parti for villaejere i Gentofte,« forklarede Knuth, som siden formentlig har ændret holdning til sit nye parti.

Hos Venstre efterlader Marcus Knuth sig flere poster. Han var blandt andet Grønlands- og Arktiskordfører. Hvem der nu overtager dem, står endnu ikke klart.

I en kommentar til Ritzau uddyber Marcus Knuth nu, hvorfor han har valgt at skifte parti.

Det skyldes hovedsageligt Venstres linje, når det gælder værdi- og udlændingepolitikken.

»Det, jeg har kæmpet for, er en stram, ansvarlig udlændingepolitik, der sikrer Danmark. Der er Venstre gået rigtigt, rigtigt langt.«

»Men jeg føler at tiden er inde til at sætte endnu hårdere ind i forhold til, hvem der får dansk statsborgerskab, og i forhold indvandrerbander og udvisning af kriminelle udlændinge,« siger Marcus Knuth.