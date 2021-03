Mette Frederiksen styrer genåbningen efter taktiske hensyn, og hvornår hun medvirker i tv-debatter.

Det er den hårde anklage fra Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, efter Mette Frederiksen pludselig har rykket møderne med partilederne om den kommende genåbning, så hun når i mål med alle partiledere før partilederdebatten på TV 2 torsdag aften.

»Det viser, at landets statsminister styrer genåbningen af landet efter en tv-debat, og hvad der ser godt ud på Facebook og Instagram. Det handler åbenbart mere om at se godt ud og stå stærk i mediebilledet, end om hvordan vi får Danmark åbnet hurtigst muligt,« siger Sophie Løhde.

Mette Frederiksen har holdt møder individuelt med partilederne om en langsigtet genåbningsplan.

Doorstep med statsminister Mette Frederiksen (S) i Landstingssalen på Christiansborg efter statsministerens spørgetime i Folketingssalen, tirsdag den 2. marts 2021.

Oprindeligt skulle de sidste møder med Liberal Alliance og Alternativet først afholdes på fredag, men 5. marts modtog de to partier ifølge B.T.s oplysninger en mail fra Statsministeriet om, at møderne var rykket frem til i mandags.

Mailen fra Statsministeriet tikkede ind, dagen efter at TV 2 havde sendt en bekræftelse til partierne om, at partilederdebatten – i anledning af etårsdagen for nedlukningen – kommer til at lægge på torsdag.

»Vi er flere partier, som har skubbet på for at fremrykke forhandlingerne, men det afviste Mette Frederiksen. Men når hun pludselig skal partilederdebat på TV 2 – ja, så skynder hun sig at ændre møderne, så hun kan nå at melde et eller andet ud før debatten,« siger Sophie Løhde.

Mette Frederiksen har i dag skrevet på Facebook, at hun kommer med en melding om genåbningsplanen 'senere i dag'.

Statsminister Mette Frederiksen under doorstep på Marienborg i Kongens Lyngby, tirsdag den 9. marts 2021. Den nyudnævnte særlige repræsentant Kristian Jensen skal arbejde på Danmarks kandidatur til FNs sikkerhedsråd 2025-2026.

»Det her handler om små erhvervsdrivende, der er ved at gå fallit, og skolebørn, som mistrives og er isoleret fra deres omgangskreds. Jeg synes, det er kynisk og egoistisk af statsministeren, hvis det her bare handler om at stå godt i en tv-debat,« siger Sophie Løhde.

Mette Frederiksen tog i torsdags til Israel for at drøfte et samarbejde om en vaccinefabrik med Israel og Østrig.

Men på grund af udlandsrejsen har Mette Frederiksen været tvunget til at gå fire dage i selvisolation. Det mødte hård kritik bredt i Folketinget, fordi det forsinkede forhandlingerne om en genåbningsplan.

Sophie Løhde, først angreb I Mette Frederiksen for at være for nøle med forhandlingerne, og når hun så fremskynder dem, så er I også utilfredse. Hvad skal hun egentlig gøre?

»Det kunne jo gå meget hurtigere, hvis Mette Frederiksen ville. Hun kan aflyse folks bryllupper med 24 timers varsel, men først når der er en partilederdebat i bedste sendetid i udsigt, kan hun rykke i forhandlingerne,«

Men genåbningsforhandlingerne handler om, hvad der skal åbne efter påske. Er det ikke bedre, at Mette Frederiksen hører på alle partier og er omhyggelig, frem for at I bare skynder jer?

»Vi skylder et hurtigt svar til de virksomheder, som er ved at gå konkurs, og de børn, som mister modet. De skal kunne se sig selv i en gennemskuelig tidsplan for genåbningen.«