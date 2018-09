Venstre-profilen Jan E. Jørgensen, der har markeret sig som en modpol til Inger Støjberg, blev sparket ud af udlændingedebatten af Venstre-ledelsen ved ordførerskab-rokaden for et par dage siden.

I stedet for at være indfødsretsordfører, som gav ham fribillet til at skændes offentligt med Inger Støjberg, er han fremover kommunalordfører, hviklet langt fra har mediernes interesse i samme grad.

Selv hævdede han på Facebook fredag, at han er glad for sit nye ordførerskab, men de fleste andre mener, han er ordførerrokadens store taber. Også hans kone, som lørdag på Facebook konstaterer, at hun er 'gift med en taber'.

»Hvordan er det så at være gift med en taber?« skriver hun.

»Retorikken er hård og unuanceret, og "tabere og vindere" i retten til at føre integrationsordet er blevet kåret, men ved I hvad ? Det føles fantastisk. Så stolt af at være gift med en mand med integriteten intakt, en mand der ikke bare holder kæft, en mand der kæmper for retten til at være et frit menneske og en mand, der kæmper for de liberale holdninger, han er valgt på. Jeg har en topsej mand. Det var bare det.....«

Jan E.Jørgensen sidder også i byrådet på Frederiksberg, og kommentatorer vurderer, at han repræsenterer et 'københavner-Venstre', hvor udlændingeminister Inger Sstøjberg er mere vellidt i Jylland.