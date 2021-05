Det havde været bedre for Venstre, hvis Søren Gade havde overtaget formandsposten i 2014 efter det berømte drama i Odense Congres Centers kælder.

Det skriver den mangeårige Venstre-profil og borgmester i Herning Lars Krarup, som selv var til stede i kælderen, i sin nye bog 'Mennesker og muligheder'.

»Set i bakspejlet tror jeg, at det havde været bedre for Venstre, hvis Søren var blevet formand,« skriver Lars Krarup i kapitlet 'Dramaet i kælderen', hvor han går ind i dramaet om, hvordan næstformand Kristian Jensen forsøgte at erobre formandsposten, men hvor det som bekendt endte med, at Løkke blev siddende.

I kapitlet beskriver Lars Krarup, hvordan han selv aktivt støttede Lars Løkke, men ellers selv havde været med til at få den populære Søren Gade overtalt til at blive formand i stedet for Kristian Jensen, hvis altså Løkke måtte trække sig.

Hernings borgmester Lars Krarup, Venstre, fotograferet på Herning Rådhus, tirsdag den 18. maj 2021.

Og nu skriver han altså, at det nok havde været bedre, hvis det havde endt med, at Gade var blevet ny formand. Den opfattelse deler B.T.s politiske analytiker Søs Marie Serup.

»Jeg tror, Venstre havde stået markant stærkere i dag, hvis Søren Gade var blevet formand den aften i stedet for Løkke,« siger Søs Marie Serup, som understreger, at der trods alt er tale om en hypotetisk situation.

»Søren Gade har en personlig autoritet og en evne for at holde sammen på ting. Jeg tror ikke, at Inger Støjberg havde forladt partiet, og jeg kunne godt forestille mig, at Kristian Jensen havde haft en væsentlig rolle i partiet i dag,« siger hun.

Lars Løkke trak sig som formand for Venstre sidst i august 2019 efter et kæmpe drama, hvor han blev presset ud oven på møder i Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse.

Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T.

Forud for dramaet havde Løkke udgivet en bog, hvor han lagde op til at danne regering over midten med arvefjenden Socialdemokratiet. En udmelding, der kom som et lyn fra en klar himmel for de fleste partifæller og som skabte krise internt i Venstre.

Herefter overtog Jakob Ellemann-Jensen formandsposten, hvor der også har været voldsomme konflikter. Den mest dramatiske var med næstformand Inger Støjberg, som forlod partiet og blev løsgænger. Vælgerne har kvitteret for den interne uro ved at flygte til andre partier.

Venstre ligger i målingerne og svinger omkring 11-12 procent, hvor valgresultatet i 2019 gav 23,4 procent af stemmerne.

Søren Gade kunne godt blive et hit som formand for Venstre, forklarer Søs Marie Serup.

Lars Løkke Rasmussen er i dag løsgænger i Folketinget og barsler med at lave sit eget parti. Hans gamle ven - som han dog ikke har kontakt til i dag - mener at det havde været bedre, hvis Løkke havde forladt formandsposten i 2014 til fordel for Søren Gade.

»Det kunne være et godt bud med en erfaren politisk profil som Gade, hvis Jakob Ellemann-Jensen forlader posten en dag,« siger Serup.

Trods krisen i Venstre tror hun dog ikke, at Jakob Ellemann-Jensens formandskab er truet på nuværende tidspunkt.

»Nu har Venstres medlemmer lagt hånden på kogepladen og bedt Jakob Ellemann-Jensen om at påtage sig formandsrollen. Derfor er der en vis anerkendelse af, at nu skal han have arbejdsro. Derfor tror jeg mindst, han får lov til at få et folketingsvalg. Sandsynligvis to,« siger Serup.

B.T. har kontaktet både Lars Krarup, Søren Gade og Lars Løkke Rasmussen for at få en kommentar. Det er ikke lykkedes endnu.