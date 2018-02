LÆS OGSÅ: Venstre-profil anholdt for narkokørsel.



Venstre-politikeren Jakob Engel-Schmidt bukker sig i støvet og erkender sin egen dumhed, efter han er blevet anholdt for at køre med kokain i blodet.

4. juli sidste år blev han stoppet af politiet på Lyngbyvej på Østerbro i København for en lygtefejl. Politiet fattede dog mistanke om, at han var påvirket, og de anholdt politikeren, der senere blev sigtet for narkokørsel og anholdt, da han ikke ville samarbejde med politiet.

»Jeg er utrolig flov. Jeg tager både straffen og de offentlige kommentarer, der følger med. Det har jeg fortjent,« siger han til BT.

I en længere opdatering på Facebook, skriver han, at det er 'hans livs fejltagelse'.

'Jeg lægger mig fladt ned. Der er ingen god undskyldning. Jeg har været et kæmpe fjols. Det skal jeg tage ansvar for.'

'Jeg blev stoppet af politiet grundet en defekt lygte på bilen, fik taget en blodprøve, og den viste, at jeg ikke måtte køre bil, fordi jeg havde ulovlige stoffer i blodet – det var kokain. Det er på alle måder fuldstændig uacceptabelt,' skriver han videre.

Glad for det ikke kostede liv

Jakob Engel-Schmidt er glad for, at der ikke skete noget den aften i juni sidste år.

'Jeg har udsat andre for fare, og jeg er lykkelig for, at der ikke skete nogen noget den aften. Endnu en ting er, at man skal følge landets love og regler. Det har jeg vægtet både som politiker og som borger – og derfor græmmer jeg mig ekstra meget,' skriver han, der for tiden har orlov fra Folketinget for at passe et job som leder på erhvervsuddannelsesinstitutionen Niels Brock i København.

'Det her er en læring – for livet. Udover at undskylde over kollegaer, både nuværende og tidligere, så har jeg undskyldt overfor min familie og min kæreste,' skriver han.

Jakob Engel-Schmidt siger i en kort kommentar til BT, at han har informeret sin kredsformand og arbejdsgiver om sagen.

»I nær fremtid kommer jeg til at tale med dem om, hvad der skal ske,« siger han.



Administrerende direktør hos Niels Brock, Ernst Lykke, fortæller tirsdag aften til BT, at nyheden er helt ny for ham, og derfor vil han gerne vente med at udtale sig om sagen.

Du kan se hele Jakob Engel-Schmidts Facebook-opslag herunder.

Læserne er delte

Til Jakob Engel-Schmidts Facebook-opslag er der delte meninger om politikerens ageren.

Flere skriver, at alle kan lave fejltagelser, og at han skal komme op på hesten igen.

Men andre stiller spørgsmål ved, hvorfor sagen skulle komme fra pressen og ikke fra politikeren selv.