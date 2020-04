Efter 10 års ægteskab har Venstre-politikeren Michael Aastrup Jensen og hans kone valgt at gå fra hinanden.

Parret har fundet ud af, at de ikke nærer de samme dybe følelser for hinanden længere.

Det oplyser Michael Aastrup Jensen, som er udenrigsordfører i Venstre og tidligere borgmester i Randers Kommune, i et opslag på Facebook.

'Jeg skriver det her på min Facebook-side, da jeg synes, det skal komme direkte fra mig,' skriver han og tilføjer:

'Kærlighed er en svær størrelse, og med to dejlige børn, som vi begge elsker overalt på jorden, er vi blevet enige om, at vi er bedre forældre sammen, når vi er hver for sig.'

Michael Aastrup Jensen, som sidder i Venstres folketingsgruppe og dermed ofte må tage til København for at arbejde, oplyser i opslaget, at han bliver boende i Randers, hvor familien har base.

Det er da også her, Venstre-ordføreren selv er vokset op, hvorfor den østjyske by har en særlig plads i hans hjerte.

Selvom beslutningen om at blive skilt efter 10 års ægteskab har været hård at træffe, er Michael Aastrup Jensen overbevist om, at det er den rigtige beslutning.

Michael Aastrup Jensen (V) og Helene Maria Jensen har været sammen i ti år. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Michael Aastrup Jensen (V) og Helene Maria Jensen har været sammen i ti år. Foto: Niels Christian Vilmann

'Vi tror, det her er det bedste for os, og at det er det bedste for vores børn,' skriver han i opslaget og tilføjer:

'Følelser og kærlighed er ikke noget, vi leger – det er ægte, man skal passe på det, og man skal være voksen nok til at træffe de svære beslutninger, som der følger med. Så vi kan være gode og ansvarlige forældre.'

Den 44-årige og hans kone gennem 10 år, advokatfuldmægtig Helene Maria Aastrup Jensen, har sammen børnene Philippa og Constantin.

Michael Aastrup Jensen har siden november 2007 været folketingsmedlem for Venstre i Østjyllands Storkreds.