Venstre-politiker har klaget over niqab-krammende betjent. Politiklagemyndigheden undersøger nu, hvorvidt betjenten har begået fejl eller forsømmelser i tjenesten.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed i Aarhus, der undersøger sager om politifolks fejl og ulovligheder i tjenesten, har indledt en efterforskning, rettet mod den kvindelige politiassistent fra Københavns Politi, der under en demonstration mod tildæknings-forbuddet den 1. august i København krammede og trøstede en grædende niqab-klædt kvinde.



Det bekræfter advokat Torben Koch, der repræsenterer betjenten, overfor Radio24syv.

»Den kvindelige polititjenestemand er blevet afhørt i sagen. Det er min opfattelse, at hun har håndteret en meget vanskelig situation perfekt og med stor empati. Der er simpelthen intet at bebrejde hende,« siger han.



Den Uafhængige Politiklagemyndighed er gået ind i sagen efter klager fra organisationen Stop Islamiseringen af Danmark og medlem af Folketinget for Venstre, tidligere udlændingeordfører Marcus Knuth.

Knuth havde set et pressefoto af de to krammende kvinder, og derefter sendt en skriftlig klage over betjenten til Københavns Politi.

Af klagen fremgår det, at Marcus Knuth ”frygter”, at “fotoet af betjenten og demonstranten kan tolkes som om, at politiet i Danmark sympatiserer mere med niqab-demonstranter end med den lovgivning, Folketinget har udstukket. Derfor ønsker jeg at klage over betjentens opførsel,” skriver Marcus Knuth til Københavns Politi.



Københavns Politi har videresendt klagen til Den Uafhængige Politiklagemyndighed i Aarhus, der nu efterforsker, hvorvidt den kvindelige betjent har begået fejl eller forsømmelser i tjenesten.



»Det forarger mig, at et forholdsvis højt profileret medlem fra et regeringsbærende parti i Folketinget kan drømme om at klage over, at en betjent – under en lovlig demonstration, hvor man lovligt kunne bære niqab – passer sit arbejde på den ypperste måde ved at trøste en kvinde, der er ved at gå i opløsning.«

»Hun er dialogbetjent. Hendes opgave at spændte situationer ikke udvikler sig. Betjenten har optrådt meget værdigt. Det har Marcus Knuth ikke. Han har optrådt skændigt og skammeligt, og jeg mener, at statsministeren skulle bede sin ordfører opføre sig ordentligt,« siger advokat Torben Koch, fast advokat for Politiforbundet, der var til stede under politiklagemyndighedens afhøring af kvinden i Aarhus. Han tilføjer, at det er ”ubegribeligt”, at myndighederne er nødt til at bruge ressourcer på en sådan sag.



Den kvindelige betjent er også selv “noget rystet” over at sagen er kommet så vidt, oplyser Torben Koch.



Betjenten har forklaret, at hun i forbindelse med demonstrationen, der fandt sted en varm eftermiddag den 1. august, blev opmærksom på to muslimske kvinder, der sad på jorden. Den ene var ”fysisk dårlig”, fordi hun ikke havde drukket tilstrækkeligt med vand, hvorefter den kvindelige betjent - der er en særligt uddannet dialogbetjent - tilbød hende en vandflaske. Andre kvinder gik hen til betjenten og spurgte, om hun var i gang med at udskrive en bøde til kvinden på jorden, og da betjenten forklarede, at det ikke var tilfældet, blev én af de niqab-klædte kvinder så lettet over betjentens venlighed, at hun brød i gråd og var ”nærmest utrøstelig.” Betjenten forsøgte at trøste kvinden, blandt andet ved at give hende et kram. Den grædende kvinde forklarede derpå betjenten, at hun var rædselsslagen for “hvad der skulle ske næste morgen”, når hun som altid skulle følge sine børn i børnehave; hun frygtede, at politiet nu med tvang ville ”afklæde” hende og “hive hendes niqab af.” Den kvindelige betjent forsikrede derpå kvinden om, at en “tvangsmæssig afklædning” på gaden, foran børnene, ikke ville finde sted.



»Det er en meget, meget svær situation. Kvinden græder, hun er helt utrøstelig, fordi hun er bange for, at politiet vil hive niqab’en af kvinden på vej til børnehaven. Betjenten trøster hende. Det er fantastisk politiarbejde,« siger advokat Torben Koch.

Den øverste chef for Københavns Politi, politidirektør Anne Tønnes, har i et notat om sagen udtrykt fuld støtte til betjenten. Kvinden kunne lovligt bære niqab under demonstrationen – det havde et såkaldt ”anerkendelsesværdigt formål”, oplyser politidirektøren – og betjentens forsikringer om, at politiet ikke ville ”afklæde” kvinden eller ”hive hendes niqab af” på vej til børnehaven er også korrekt, idet forbuddet skal håndhæves under ”behørig hensyntagen til en persons integritet og uden unødig krænkelse af den pågældende.