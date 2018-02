Efter sag om kokain-kørsel beder Jakob Engel-Schmidt om ro og begynder til psykolog.

København. Venstre-politikeren Jakob Engel-Schmidt skriver på Facebook, at han vil søge hjælp og beder om ro, mens han får styr på sin situation.

Tirsdag aften skrev Ekstra Bladet, at den tidligere formand for Venstres Ungdom sidste sommer havde taget kokain, før han satte sig bag rattet.

Da Ekstra Bladet i september spurgte ind til sagen, søgte Jakob Engel-Schmidt orlov fra Folketinget, som han sad i på daværende tidspunkt.

Han har fået frakendt kørekortet ubetinget i tre år for sin handlinger.

Efter Ekstra Bladets historie mistede han sit job på Niels Brock samt sin politiske fremtid i Venstres gruppe i Folketinget ifølge gruppeformand Søren Gade.

Nedturen betyder, at Jakob Engel-Schmidt vil begynde at gå til psykolog.

- Jeg har i dag talt med en psykolog om det, der er sket, og jeg vil fortsætte denne behandling i en rum tid fremover, skriver han på Facebook.

Han oplyser i samme opslag, at han har løjet for kolleger og sine "nærmeste".

- Jeg har taget kokain og efterfølgende sat mig bag rattet. Det er ulovligt. Samtidig har jeg talt usandt overfor mine nærmeste og mine kolleger. Det er et kæmpe tillidsbrud, som jeg har svært ved tilgive mig selv for, skriver han.

Jakob Engel-Schmidt er på orlov fra Folketinget for at være udviklingsdirektør på Niels Brock. Da Venstres gruppeformand ikke ser ham vende tilbage til Folketinget, er hans fremtid uklar.

- Indtil videre er jeg på orlov fra Folketinget, men grundlaget for den orlov, nemlig mit job hos Niels Brock, ophører.

- Hvad der skal ske, når den orlov på et tidspunkt ophører, er alt for tidligt for mig at tage stilling til nu, men indtil videre beder jeg om respekt for, at jeg har brug for hjælp og ro for at få styr på min situation, skriver han selv på Facebook.

/ritzau/