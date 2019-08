Efter spekulation om Venstres fremtidige formand bliver Jensen gruppeformand og Ellemann politisk ordfører.

Venstres folketingsgruppe har mandag valgt næstformand Kristian Jensen til gruppeformand og Jakob Ellemann-Jensen til politisk ordfører.

Det oplyser formand Lars Løkke Rasmussen (V) efter et møde.

Det sker efter spekulation om Lars Løkke Rasmussens fremtid.

Besættelsen af posterne kan ses som en indikator på, hvem der engang i fremtiden skal være formand for partiet, hvor det i en årrække har været kutyme, at næstformanden tog over, når formanden gik af. Men det er ikke så sikkert længere ifølge iagttagere og folketingsmedlemmer.

/ritzau/